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Sağlık

Benekli Muffinler

Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık.

02 Ağustos 2008 03:00

Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık.

Hazırlama süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

2 yumurta
1 su bardağı tozşeker 
Yarım su bardağı süt 
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu 
1.5 su bardağı un
Tuz
50 gr kakaolu fındık ezmesi
1 paket renkli şekerleme 
1 paket tahta şiş

Hazırlanışı

Yumurtalar, tuz ve şekeri bir kapta beyazlaşana kadar çırpın. Süt, zeytinyağı, vanilya ve birlikte elediğiniz un ile kabartma tozunu ilave edip, birkaç dakika daha çırpın. Elde ettiğiniz hamuru kağıt kalıpların yarısına kadar doldurup fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Muffinlerin üzerini süsleme konusunda çocuğunuz size yardımcı olabilir. Şekerlemelerin bir yüzüne plastik bıçağın ucu ile kakaolu fındık ezmesi sürüp fırından çıkardığınız küçük keklerin üzerine yapıştırsın. Kekleri tahta şişlere takıp dekoratif küçük, renkli saksıların içine yerleştirmesine yardım edebilirsiniz.

(Lezzet)

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