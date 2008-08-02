Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık.



Hazırlama süresi: 15 dakika



4 kişilik



Gerekli malzemeler



2 yumurta

1 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

Tuz

50 gr kakaolu fındık ezmesi

1 paket renkli şekerleme

1 paket tahta şiş



Hazırlanışı



Yumurtalar, tuz ve şekeri bir kapta beyazlaşana kadar çırpın. Süt, zeytinyağı, vanilya ve birlikte elediğiniz un ile kabartma tozunu ilave edip, birkaç dakika daha çırpın. Elde ettiğiniz hamuru kağıt kalıpların yarısına kadar doldurup fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Muffinlerin üzerini süsleme konusunda çocuğunuz size yardımcı olabilir. Şekerlemelerin bir yüzüne plastik bıçağın ucu ile kakaolu fındık ezmesi sürüp fırından çıkardığınız küçük keklerin üzerine yapıştırsın. Kekleri tahta şişlere takıp dekoratif küçük, renkli saksıların içine yerleştirmesine yardım edebilirsiniz.



(Lezzet)