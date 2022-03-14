Benedict Cumberbatch, Ukrayna'dan kaçanları evlerinde ağırlayan gönüllülerden olmak istediğini söyledi

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Britanya hükûmetinin vatandaşların Rusya saldırılarından kaçan Ukraynalılara evlerini açacağı projesinin bir parçası olmak istediğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, BAFTA Ödül Töreni’nden önce kırmızı halıda konuşan Benedict Cumburbatch, yerinden edilmiş Ukraynalılara destek olunması gerektiğini söyledi. Ukrayna bayrağı rozetiyle törene katılan Cumberbatch “Avrupalı olmak için çok şoke edici zamanlar, Ukrayna’dan 2 buçuk saat uzaklıktayız ve hepimizin üzerinde olan bir durum” dedi.

Cumberbatch “Bir rozet takmaktan fazlasını yapmalıyız, bağış yapmalıyız, çok sayıda insan Ukraynalıları evlerinde ağırlamak için gönüllü oluyor. Ben de br parçası olmak isterim” dedi.