Bendevi Palandöken: Esnaf, şubat ayında kademeli olarak açılmayı bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan, cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Burada kıstas 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmeler olarak belirlendi. Paketi yorumlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 10 aydır kapalı olan esnafın perişan durumda olduğuna işaret ederek, bu paketin de bir miktar can suyu olacağını aktardı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Palandöken, burada miktarın en azından esnafın birikmiş faturalarını ödemesini sağlayacağına dikkat çekerek, “Şubat ayı içinde Bilim Kurulu'ndan olumlu bir netice çıkarsa iş yerleri kademeli olarak açılış yapacak. Esnaf hazırlığını yaptı. Sağlıklı bir şekilde açılış olması ekonomi açısından en iyisi” dedi.

Bu kararla birlikte daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekten faydalanacağını ve onların hayatta kalmasının büyük önem taşıdığını aktaran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, aylık cirosu 1 milyon TL'yi bulabilen büyük ölçekli işletmelerin ise bu kapsama girmediğini aktardı.

Beklentilerinin şubat ayı için verilecek bir açılış kararı olduğunu aktaran Bingöl, TSE ile oluşturulan güvenilir restoran belgeleri ile DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen hijyen standartları kapsamında açılış için her türlü tedbirin alındığını dile getirdi. Bingöl, bu belgelere sahip işletmelere açılışta öncelik verilebileceğini aktardı.

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