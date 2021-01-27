Erdoğan: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, "Cirosu yüzde 50 ve daha fazla azana işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz"

Erdoğan, "AK Parti kuran da iktidar yapan da milletimizdir. Eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz.Cuma günü Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nun Başkanı ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmede bulunduk. Daha önce de 15 Ocak’ta DEİK yönetimiyle buluşmuştuk.Her günümüzü ülkemiz ve milletimiz için dolu dolu geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Partimizde görev üstlenen bütün kardeşlerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde ne ülkemizin, ne Cumhur İttifakı’nın ne de AK Parti’nin önünde durabilecek güç tanımıyoruz. Milletimiz karnemizi dolduruyor." diye konuştu.

"Yeni reform paketlerini Meclis'in takdirine sunmaya başlayacağız"

Erdoğan, "Hep birlikte çok çalışmalıyız. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis’in lokomotifidir. Türkiye’nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizlerin, yasamada sizlerin, yargının üzerine düşen görevleri var. Yeni reform paketlerini Meclis'in takdirine sunmaya başlayacağız. Çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

"Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez"

Erdoğan, "Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi ve ekonomik değişim sürecinde istikameti belirsiz, projesi olmayan, kadroları kifayetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Hamdolsun, bizler tüm şeffaflığımızla milletimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde sandıktan zaferle çıkarak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sürecinde yeni bir safhaya geçeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

"CHP yönetimi içlerindeki skandalların üzerini örtmek için hakaretlerinin dozunu arttırdı"

Erdoğan, "Bir aylık sürede yaşanan her gelişme CHP testisinin içindeki cürufun ne derece berbat olduğunu göstermiştir. CHP yönetimi içlerindeki taciz, tecavüz, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için bize ve milletimize olan hakaretlerinin dozunu arttırmaya başladı." görüşünü savundu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle seyrediyoruz. Kendilerini halkın içinde bizi de güya sarayın içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mın işte o sözün bittiği yere dönüşüyor. Biz bugün de milletimizle birlikteyiz. Eazığ’da milletimizle bir arada olduk.

"Bay Kemal SGK'nın başındayken hastanede rehin ölülerimiz vardı, Z kuşağı bunları bilmez"

Ömründe devletle ilişkisi bir dönem devlet memurluğu yapmaktan ibaret olan zatın eline tutuşturulmuş kâğıtlarla yalan yanlış bilgilerle sergilediği hezeyanlar var. Bu adam SGK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerdeki durumu Z kuşağı bilmiyor. Hastanelerde rehin alan ölülerimiz vardı Bay Kemal'in döneminde. Z kuşağı bunları bilmiyor.

Militan yanıtı

Bu ara bir militan lafıdır tutturdular. Bunlara göre cumhurbaşkanı, bakanlar militan, valiler, kaymakamlar militan… Bunlara göre onlara oy vermeyen yüzde 75 militan. Militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte ithamları yöneltmekte tereddüt etmiyorlar. Bunlara göre terör örgütü mensuplarına ‘Arkadaşlar’ demek militanlık değil, kibarlık.

"Erken seçim' diyorlar ya size buradan ekmek yok"

‘Erken seçim’ diyorlar ya size buradan ekmek yok, sabrın varsa Haziran 2023’e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim yapacak daha çok işimiz var.

"Kendilerine 'militan' diyen bu zatın hakaretine muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir"

Sınırlı cevaplarla yetiniyoruz. Bu devletin hiçbir memuru, hiçbir evladı CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir. Bence bu ülkenin yargısı var, kendilerine 'militan' diyen bu zatın hakaretine muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket öyle sahipsiz değil ya, gereği yapılmalıdır.

"10 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik"

10 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik. Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır. Tedbirlerden etkilenen kesimlere yönelik destek programlarımızı genişletiyoruz. Esnafımıza 3 ay süreyle 1 bin liralık destek vermeye devam ediyoruz.

Lokanta, restoran, kafe sektörüne destek ödemesi

Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 ve daha fazla azana işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız.

"Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi hem 2023'e ulaştıracağız"

Değişimin ve gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz hukuki ve ekonomik reformlarımız büyük ölçüde şekillendi. Dün MYK'da bu konuyu tartışmaya açtık. Kısa zamanda bunu kamuoyunun bilgisi ve tkadirine sunacağız. Yatırımları yakından takip ediyoruz. Önceliği bitme aşamasına ve bitme aşamasına gelenlere vererek kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma gayretindeyiz.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi hem 2023'e ulaştıracak hem de 2051 vizyonu için gece gündüz çalışacağız. Bu mücadeleye devam edeceğiz."