 Bendevi Palandöken, “400 bin çocuk tarlada çalışıyor”

ANKARA(DHA)- OKULDA olması gereken çocukların tarlada çalıştığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK olarak çocuk işçiliğini yok etmeye kararlıyız. Bunun için TESK olarak UNİCEF ile çocuk işçiliği ile mücadele etmek için protokol imzaladık. Bugün mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları hasat mevsimi sebebiyle okula gidemiyor. Ülkemizdeki 850 bin çocuk işçinin 400 bini tarlada çalışıyor. Suriye’den gelen göçler, her geçen gün çocuk işçi sayısını artırıyor” dedi.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE 10 İLDE DEVAM EDECEK”

Başta Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya olmak üzere 8 ilde çocuk işçiliği ile mücadeleyi ön plana aldıklarını kaydeden Bendevi Palandöken, “UNICEF ile yaptığımız protokol gereği 10 ilde çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz. Şuan 10 ilin 8 i tespit edildi. 2 il de kısa zamanda belirlenecek. Ülkemizde tarımdan sanayiye, tekstilden inşaata kadar birçok sektörde çalışan çocuk işçiler var. Bazı tarım ürünlerinin hasat mevsimi yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına denk geliyor. Yani okulda olması gereken çocuklar tarlada veya başka bir sektörde çalışıyorlar. Örneğin Çukurova’da mevsimlik işçi olarak pamuk toplayan ailelerin çocukları henüz yeni eğitim öğretim yılına başlayamadı. UNICEF’in verilerine göre, Türkiye’deki 850 bin çocuk işçinin 400 bini tarım sektöründe yer alıyor” diye konuştu.

“SURİYE’DEN GELEN GÖÇ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ARTIRDI”

Suriye’den gelen göçlerle çocuk işçiliğinin artışına dikkatini çeken Palandöken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016’da açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 18 yaş altı çalışan sayısı 101 bin 650 olarak kaydedildi. Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından biridir. Eğitim öğrenim görmesi, oyun oynaması gereken çocuklar küçük bedenleriyle iş yükü altına girerek zihinsel ve fiziksel gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor.Özellikle son dönemlerde Suriye’den gelen göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış yaşanıyor. Göçmen çocuklarda tarlalarda ve atölyelerde çalışan Türk çocuklarına katılarak bu sayının arttığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI OLMAKTAN ÇIKMALI”

TÜİK verilerine göre çalışan çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığının altını çizen Palandöken, “Çocuk işçiliği maalesef ülkemizin bir gerçeği. Çocuklarımızın eğitim öğrenimden uzak kalarak çalışmalarına müsaade etmemeliyiz. Buna engel olamıyorsak bile en azından çalıştıkları alanda mesleki eğitim alarak gelecekte hem mektepli hem alaylı olarak profesyonelleşmesini sağlayabiliriz. Böylelikle bugünün çocuk işçilerini yarının patronları yapabilir, dolayısıyla çalışan çocuklarımızın sosyo-ekonomik gelişimlerinin olabildiğince yükselmesini sağlayabiliriz” dedi.

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