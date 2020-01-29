"Benden zekisi yok" diyen Trump'ın coğrafya bilgisi: Belçika çok güzel bir şehir

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına başladığı günden bu yana danışmanlığını yapan Kellyanne Conway'in eşi George Conway, ABD liderinin şu ana kadar coğrafya ile ilgili kullandığı yanlış söylemleri derledi.

Conway'in, "Trump'ın Ukrayna'yı ülke isimlerinin yazdığı bir haritada bulabileceğini düşünenler için derleme" yazarak yaptığı paylaşımlar arasında şunlar yer alıyor:

- Trump'ın 2016'da "Belçika çok güzel bir şehir" demesiyle ilgili bir haberi paylaşan Conway, "Trump Belçika'nın sevimli bir şehir olduğunu düşünüyor yazdı.

- Trump'ın geçmişte attığı "Paris polis merkezinde biri vuruldu. Terörün en yüksek seviyede olduğu açıklandı. Almanya terör batağında. AKILLANIN" yazdığı bir tweeti alıntılayan Conway, "Görünüşe göre Trump, Paris'in Almanya'da olduğunu düşünüyor. (1940'larda birkaç yıl öyleydi sanırım)" ifadelerini kullandı.





- Conway, Trump'ın Nepal'a "Nipple" (İng: meme ucu) ve Butan'a Button (İng: Düğme) diye hitap etmesiyle ilgili bir haber paylaştı. Conway, haberde Trump'ın saat farklarının mantığını anlamadığına da dikkat çekildiğini vurguladı.



- Conway, Trump'ın Baltık ülkeleriyle yaptığı bir toplantıda Balkan ülkeleriyle görüştüğünü sandığını aktardı.



- Conway, Trump'ın Yugoslavya'nın bir parçası olmayan ülkelerin liderlerinden Yugoslavya'nın dağılmasının hesabını sorduğunu yazdı.







- Trump'la Colorado ve Meksika arasına bir duvar öğreceğini söylediği için de alay edilmişti. Colorado eyaleti, Meksika'yla sınır paylaşmıyor.







- Conway, Trump'ın geçmişte ülkeleri karıştırıp ABD'nin Suriye yerine Irak'ı bombaladığını söylediğini hatırlattı.





- Trump başkan seçildikten sonra, "Kazandıktan sonra dünyanın her yerinden beni aradılar. Bu kadar ülke olduğunu hiç bilmiyordum" demişti.





- Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, "Çin'le sınır paylaşıyor değilsiniz ya" demişti. Çin ve Hindistan yaklaşık 4 bin kilometrelik bir sınır paylaşıyor.





