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'Ben varken Tarkan yoktu'

Fatih Ürek, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde salonu doldurdu; "Ben varken Tarkan yoktu, ben tekim!" dedi.

10 Mart 2009 02:00

Fatih Ürek, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde salonu doldurdu; "Ben varken Tarkan yoktu, ben tekim!" dedi.

Fatih Ürek, 25 yıllık sanat hayatının ilk halk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. BGM'yi tıklım tıklım dolduran Ürek, "Burayı doldurmayacağımı hiç düşünmedim. Sahneye çıkıp, işimi yapacağım diye düşündüm. Çok şükür mahcup olmadım" dedi.

Meydan okudu

Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Fatih Ürek, birçok sanatçının çıktıkları mekanı dolduramadığı hatırlatılınca; "Herkes yerini yurdunu bilsin" diye meydan okudu. Ürek; "25 yıl önce farklı kulvarda başlasaydınız Tarkan, Serdar Ortaç ya da Kenan Doğulu'ya rakip olur muydunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Başı çekiyorum

"Ben varken onlar yoktu! Ben kendi kulvarımda tekim. Hatta başı çekiyorum; benimle birlikte birçok insana yol verdim. Onlar daha önce geniş kitlelere ulaştılar. Ben ise biraz kabuğumda kaldım ama Tarkan, Serdar ve Kenan müthiş sanatçılar. Hatta Kenan yeni albümümde bana yeni bir beste verecek."

Deniz ne besteler yapar...

Fatih Ürek uyuşturucu içmek ve temin etmek iddiasıyla tutuklanan Deniz Seki'yi çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi: "Yaşananlara çok üzüldüm, hiç yakışmadı. Ama Deniz bu zaman içinde çok güzel şarkılar çıkaracaktır. Yüreğini dökecektir... Hayatını teraziye koyup, gözden geçirmesi lazım... Bence kendi içinde halledecektir."

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