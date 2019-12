Ben takoz değilim, takozları kaldırma peşindeyim

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Başbakan Bana diyor ki 'sen de takoz olma.' Ben takoz değilim, adaletin önündeki takozları kaldırma peşindeyim" diyor



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Başbakan (Ben savcısı değilim) demeye başladı. Bana diyor ki (Sen de takoz olma. Bu davaya, Danıştay davasına takoz olma. Ben takoz değilim, adaletin önündeki takozları kaldırma peşindeyim" dedi.



CHP Lideri Baykal, ASAT Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,iktidarın yolsuzlukla mücadelede güven veren bir tavrı olmadığını savunarak, hükümetin yolsuzluklar meselesini "doğru anlamadığını" iddia etti.



Yolsuzluk meselesinin çifte standartla ele alınacak bir konu olmadığını belirten Baykal, "Yolsuzluk ya vardır, ya yoktur. Kendi yandaşlarının yolsuzluklarına sahip çıkan, onları destekleyen bir anlayış içindedir. Yığınla, nereye bakarsanız bakın, belediyelere bakın belediyelerde, merkezi idareye bakın merkezi idarede, devletin attığı her adımda, özelleştirmede çok ciddi yolsuzluklarla karşı karşıyayız. Buna kaşı mücadele vermek lazım" diyekonuştu.



Yolsuzlukların çözülmesi için dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine değinen Deniz Baykal, siyasetçileri yolsuzluk yapma imtiyazından çıkarıp sade insan haline dönüştürmek gerektiğini söyledi. Baykal, hükümetin yolsuzluk konusunda iki yüzlü bir politika izlediğini öne sürerek, şöyle devam etti:



"Deniz Feneri konusu yıllardan beri konuşuluyor. Bir yılı devirdi, ikinci yıla girdi. Ama bu konuda Türkiye etkili biçimde harekete geçmiş değildir. Alman yargısı ciddi adımlar attı. Hüküm verdi, yargıladı, Türkiye'ye yönelik taleplerini ortaya koydu. 16 kişinin kapsamlı şekilde ifadesinin alınmasını istedi, 12 şirketin hesaplarının ortaya çıkarılmasını istedi.



Bugün yapılan açıklamalardan öğreniyoruz ki, Almanya'daki savcılık, Türkiye'deki göstermelik ifade almanın 'işi savsaklama' niteliğinde olduğunu açıkça şikayet konusu olarak dile getiriyor. (Biz bir kişiyi günlerce sorguluyoruz. Bütün ilişkilerini ortaya çıkarıyoruz. Siz 1,5 saatte çağırmışsınız RTÜK Başkanı'nı ve göndermişsiniz. 'İfadesini aldık' diyorsunuz. Böyle ifade alınır mı?) diyor. Ta başından beri bu konuda güven veren olayı aydınlatmaya çalışan bir soruşturma mekanizmasının işletilmediği ortada."



Deniz Baykal, "Ergenekon" soruşturması ile ilgili olarak, insanların fikirlerinden, düşüncelerinden, inançlarından, anlayışlarından dolayı iktidarın hoşuna gitmiyor diye sabahın 4.5, 5'inde kapılarının çalındığını, evlerinde ne var ne yoksa ortalığa döküldüğünü dile getirerek, utanç verici baskılar, muameleler sergilendiğini savundu. Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama Türkiye'de açıkça yolsuzluk yaptığı Alman savcılığının resmi yazısıyla ifade edilmiş olan kim olduğu belirli insanların doğru dürüst ifadesi alınmıyor. Bilgiler, belgeler takip edilmiyor, soruşturulmuyor. Türkiye'de çok ciddi bir hukuk sorunu var. Hukuk çifte standardı kaldırmaz. Vatandaşların bir kısmı için hukuk, bir kısmı için hukuksuzluk, böyle bir şey olmaz. Bugün hukuk konusunda tehlikeli ayrışma yaşanmaktadır. Kanunlar bazı insanlar için belli bir türlü, başka bazı insanlar için başka türlü uygulanmaktadır. Bu vahim bir manzaradır."



"Ekonomi politikasını hayale dayalı anlayışla devam ediyor"



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Türkiye hayale dayalı anlayışla ekonomi politikasını yürütmeye devam ediyor" dedi.



Genel Başkan Baykal, ASAT Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.



Antalya örgütünün verdiği mücadelenin sonuçlarını görmek için bir araya geldiklerini belirten Baykal, seçimi kazanan belediye başkanlarının birbirleriyle tanışması, karşılaşması, Ankara'daki parti yöneticilerinin Antalya seçiminde sonuç alan partilileri yakından görmesi için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yerel seçimlerde umut verici sonuçlar aldıklarını ifade eden Deniz Baykal, CHP'nin yurdun çeşitli yörelerinde çok anlamlı, dikkate değer, etkileyici yükseliş gerçekleştirdiğini kaydetti.



Bu sonucun Türkiye'deki siyasi ortamı derinden etkilediğini vurgulayan Baykal, sonuçların geleceğe yönelik bakış açılarını, umutları köklü biçimde değiştirdiğini, olumlu bekleyişlerin ciddi biçimde yükseldiğini bildirdi.



Baykal, yerel seçimlerin yeni bir dönem açtığını belirterek, "Hepimiz yeni bir Türkiye'ye doğru yönelmekte olduğumuzu biliyoruz" dedi.



Seçim kampanyasını Türkiye'nin ekonomik sorunları üzerinde yoğunlaştırdıklarını belirten Baykal, bu süreçte ekonomik bakımdan Türkiye'nin yanlış yönetildiğini düşündüklerini bildirdi.



Yanlış ekonomi politikalarının Türkiye'de ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade eden Baykal, ekonomik sorunlarla ilgili temel yanlışın AK Parti iktidarının başlangıcıyla derinleşerek devam ettiğini öne sürdü.



Deniz Baykal, küresel ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini, ülkede fabrikaların kapandığını, sanayinin çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bunun sonucunda Türkiye'de işsizlik manzarasının ortaya çıktığına işaret eden Baykal, sanayinin yüzde 20'lerin üzerinde küçüldüğüne dikkatiçekti.



CHP lideri Baykal, hükümetin bu manzara karşısında küçümseyen, yok sayan anlayışa girdiğini, ülkede hala ciddi bir orta vadeli ekonomi politikası ortaya konulmadığını söyledi.



Baykal, bütçenin, Türkiye'nin yüzde 4 kalkınacağı öngörüsü üzerine oluşturulduğunu ancak hükümetin, bir süre önce yüzde 3,6 oranında küçüleceğini bakanlarıyla birlikte kabul ettiğini hatırlattı.



IMF'nin ise 5,1 küçülme öngördüğüne işaret eden Baykal, "Türkiye küçülmeye girmiş, biz hala 'büyüme olacak' diye, varsayımlarla maliye politikası yürütüyoruz. Bu maliye politikasının Türkiye'yi başarıya götürmesi mümkün değil. Bunun düzelmesi lazım" diye konuştu.



Baykal, Türkiye'nin temel ekonomik verileri ve bütçesinin ayağı yere basan, gerçekçi, doğru tespitlere dayandırılmadığını savunarak, şunları kaydetti:



"Türkiye hayale dayalı anlayışla ekonomi politikasını yürütmeye devam ediyor. Gerçeklerden kopuk bir ekonomi politikası Türkiye'de yürütülüyor, yanlış, bir an önce toparlanması, doğru tespitlerde bulunulması, gerçekçi hedefler konulması lazım. O hedefleri gerçekleştirecek doğru politikalar izlenmesi lazım. Bunların hiçbirisi yok. Böyle bir sahipsizlik dönemi. Hükümet anlaşılıyor ki seçim şokundan kurtulamadı, seçim şokunun etkisi altında. Kamuoyunu idare etmeye yönelik açıklamalarla orada bir türlü, burada bir türlü açıklama yapıyor ama gerçekte değişen hiçbir şey yok."



"Ekonomik teröre 11 kurban verdik. 11 aile reisi intihar etti"



Genel Başkan Baykal, hükümetin ekonomi politikasına yönelik gerçekleri temel alan bir anlayışının olmadığını, Türkiye'nin de bunun sıkıntısını çektiğini söyledi.



"Geçen hafta 11 şehit verdik. Teröre şehit verdik. 11 de ekonomik teröre kurban verdik. 11 aile reisi intihar etti" diyen Baykal, bu kişilerin ekonomik nedenlerle yaşamlarını yitirdiğini, bunu görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyledi.



Yüz binlerce kişinin mali kuşatılmışlık, sıkışıklık, mali terör altında ızdırap çektiğini belirten Baykal, "Bunu ifade edeni var, edemeyeni var. Çok ciddi bir tablo. Buna karşı etkin bir tablo hiçbir şekilde söz konusu değil" dedi.



Anayasa değişikliği



CHP Lideri Baykal, hükümetin son dönemde yeniden anayasa değişikliğini gündeme getirdiğini, bu konunun yeni bir siyasi gerilime neden olabileceğine işaret etti.



Anayasaların ülkelerin temel belgeleri olduğunu vurgulayan Baykal, iktidarların gelip geçici, anayasanın ise kalıcı olduğunu, kişiye ya da iktidara endeksli belgeler olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Parlamentoda her aklına esen, (Yeter çoğunluk var, şu konuyu şöyle değiştireyim) diye yola çıkarsa, ülkede siyasi kargaşa, siyasi belirsizlik kendini gösterir, istikrar çok ciddi şekilde tehdit altına girer. Anayasaya saygı göstermek, temel çerçevesini sahiplenmek, ülkenin barışı ve istikrarı açısından en temel konudur. Anayasa değiştirme sancısı içine AKP'nin girdiğini görüyoruz. Birdenbire (Parlamentoda yeterli çoğunluğum var, bu çoğunluğun ne kadar devam edeceği belli değil. Seçimler bu çoğunluğun elimde kalmayacağını gösterdi. Bir an önce parlamentodaki çoğunlukla denk getireyim parti olarak benim meselem olan bazı konuları anayasa değişikliğiyle çözüvereyim) anlayışına girdiğini görüyoruz."



Deniz Baykal, anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamalardan cumhurbaşkanlığı süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, parlamento süresinin de 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasının öngörüldüğünü anladığını ifade ederek, "Durduk yerde parlamento ve cumhurbaşkanlığı süresini uzatmak nereden çıktı?" diye sordu.



Anayasa değişikliği konusunda tepkilerini özel görüşmede gösterdiklerini dile getiren Baykal, bu konunun gündemde düşeceği umudu taşıdığını söyledi.



Anayasa Mahkemesi'ne üye atamaları



Baykal, hükümetin anayasa değişikliklerine Anayasa Mahkemesi'nden başlamak istediğini, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun önünü açarak, iş yükünü artırmanın hedeflendiğini öne sürdü.



Bu şekilde yeni dairelerin kurulmasının gerekeceğini ve yeni üyelerin atanmasına ihtiyaç olacağını belirten Baykal, bu atamalarda da RTÜK benzeri bir uygulamaya gidilmenin istendiğini kaydetti.



Baykal, "Bu ciddi ciddi ortaya atılmış projedir. Bu, hukuku siyasetin egemenliğine sokma girişimidir. Hukuku siyasete teslim etmedir. Hukuku siyaseti etkileyen, yönlendiren, frenleyen bir konumdan çıkarma çabasıdır" dedi.



Yargının önündeki takozlar



Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce "Savcısıyım" dediği "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin "Davanın hiçbir şeyi değilim" şeklinde açıklamalar yaptığını hatırlattı.



Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Başbakan (Ben savcısı değilim) demeye başladı. Bana diyor ki (Sen de takoz olma. Bu davaya, Danıştay davasına takoz olma. Ben takoz değilim, adaletin önündeki takozları kaldırma peşindeyim. Adaletin önünde gerçekten takozlar var. Hem de az, buz değil, bayağı ciddi, büyük takozlar var, engeller var, onları kaldırmamız lazım. Onlardan bir tanesi mesela milletvekili dokunulmazlığıdır. Adaletin önündeki takozdur.



Başbakan'ın yargı ve adalet konusunda tutumunu yeniden belirlemesine ihtiyaç vardır. Anayasayı değiştirelim, Anayasa Mahkemesi'ni bizim siyasi talimatımızla karar alır hale dönüştürmeye kalkışmayalım. Eğer adalete, yargıya takoz olmayalım diyorsa, elini Anayasa Mahkemesi'ni biçimlendirme çabasının dışına çek. Anayasa değişiklikleri Türkiye'nin milli projesi değil bir AKP projesidir. Bu anayasa değişikliği paketi AKP'nin kendi ihtiyacıyla ortaya çıkan bir iştir."



Baykal: Önce beyaz kirlenir



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "En önce beyaz kirlenir. Beyaz kiri hemen gösterir. Gride, siyahta gözükmez, ama beyazda gözükür. Biz de CHP olarak beyaz giyiniyoruz" dedi.



Baykal, ASAT Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarını dinledikten sonra, yaptığı değerlendirmede, çok verimli bir çalışma yaptıklarını düşündüğünü ifade etti.



Partide yeni bir siyaset ruhunun ortaya çıkmaya başladığını belirten Baykal, CHP'de köklü bir değişim yaşandığını bildirdi. Yükselen, başarıyı mümkün gören, başarıya elini uzatmaya hazır bir siyasi parti ruhunun hakim olduğunu dile getiren Baykal, artık parti içinde gerginlikler, karşılıklı dokundurmalar, açık tepkiler, şikayetler ve suçlamaların kalmadığını belirtti.



Birbirine sevgi ve saygı duyan, birbirinin başarısından mutluluk duyan, kıskanmayan, engellemeye çalışmayan, hakkını veren bir anlayışın partiye egemen olduğunu bildiren Deniz Baykal, "Bunu çok özlemiştik. Bu tablo, bundan sonraki başarıların da güvencesi olacak. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Bu atmosferi Türkiye'de gittiğim her kentte gördüm" dedi.