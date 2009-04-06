Ebru Gündeş, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde, seyircilerin "Evlilik ne zaman" sorusuna "Ben sizlerle evliyim" yanıtını verdi.



Ebru Gündeş, minik balerinler, ateş dansçıları ve Vokaliz grubunun müziğiyle renklenen konserinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserine gelinliği andıran Alexander McQuenn imzalı kıyafetle çıkan Gündeş, bir ara sevenleriyle dertleşti. 34 yaşında olduğunu ancak evlenemediğini söyleyen Gündeş, 'Bu alkışlar, bu sevgiden dolayı çok teşekkür ederim. Galiba ben sizlerle evliyim' diye konuştu.



Özel lazer ve 3 adet led ekranla konserini görsel bir şova dönüştüren Gündeş'e özel ateş dansçıları da eşlik etti. Dansçıların yanı sıra Vokaliz grubuyla bir şarkısını seslendiren Gündeş, bu konser için çok çalıştığını ve bu yüzden heyecanlı olduğu söyledi. Ebru Gündeş, 'Ölümsüz Aşklar' şarkısını seslendirirken, minik balerinler ona eşlik etti.



