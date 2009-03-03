'Ben sadece aşk yaşadım'

Samsun'da, yasak aşkı eşi tarafından baltayla parçalanan Reyha Payaz, kendisini 'Sadece aşk yaşadım' diyerek savundu.



Samsun'da eşiyle aynı yatakta yakaladığı arkadaşını baltayla 10 parçaya bölerek ırmağa atan 36 yaşındaki Engin Payaz ile cinayete neden olup cesetin yok edilmesine yardım ettiği ileri sürülen 29 yaşındaki Reyha Payaz'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Reyha Payaz, cinayete karışmadığını belirterek, "Ben sadece bir aşk yaşadım. Cinayetle ilgim yok. Sebahattin'in ailesi cinayeti ortaya çıkarmalarına yardımcı olmadığım için bana kızıyor. İki çocuğum var ve perişanlar" dedi.



Samsun'un Fevi Çakmak Mahallesi'nde geçen yıl Mart ayında meydana gelen olayda, Denizli'de inşaatlarda çalışan 2 çocuk babası Engin Payaz tatil için ailesinin yanına geldi.



Bir akşam evlerine misafir olarak gelen ve arkadaşı olan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Sebahattin Yener ile birlikte bir süre alkol aldı. İddialara göre aldığı alkolün etkisiyle sızan Payaz, gece geç saatlerde uyanınca eşi Reyha Payaz ile arkadaşı Sebahattin Yener'i aynı yatakta üzerleri çıplak birbirlerine sarılmış uyurken gördü. Öfkeye kapılan Payaz, odun kesmekte kullandığı baltayı alarak Yener'in kafasına vurarak öldürdü. Bu sırada uyanan eşine de tokat atarak bayıltan Engin Payaz, cesedi tuvalete götürerek parçaladı. 10 ayrı poşete koyarak Mert Irmağına attı. 4 gün sonra bir ihbar üzerine Payaz'ların evine gelen polis karı kocayı gözaltına aldı.



Planlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan Engin-Reyha Payaz çifti 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmada söz isteyen Reyha Payaz, öldürülen Yener'in ailesinin kendisini sürekli suçladığını belirterek, "Ben sadece yasak bir aşk yaşadım. Cinayetle ilgim yok. Sebahattin'in ailesi cinayeti ortaya çıkarmalarına yardımcı olmadığım için bana kızıyor. Onlara söylemedim diye beni de suçluyorlar. Ama benim iki çocuğum var. Nasıl yapabilirdim. Çocuklarım perişanlar. Ben tahliyemi istiyorum" dedi. Engin Payaz ise, kendisini aldatan karısını savunarak cinayetle ilgisi olmadığını belirtip, "Ben tek başıma yaptım" diye konuştu.



Çıplak fotoğraflar inceleniyor



Gelmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelenirken, kadının ve kocasının tutukluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca Reyha Payaz'ın öldürülen Sebahattin Yener'in cep telefonu kartından çıkan çıplak görüntü ve fotoğraflarının bilirkişi tarafından incelenmesine devam edildiği belirtildi.

