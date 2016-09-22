Ben miyim bu şarkıdaki satırlarım: Fikret Kızılok 15 yıldır yok...

"Umutlarım kaygılarım

İnançlarım gözyaşlarım

Ben miyim bu şarkıdaki satırlarım..."

Bugün, Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledilen Uğur Mumcu'nun sözlerini ‘Vurulduk Ey Halkım’ bestesiyle ölümsüzleştiren Fikret Kızılok’un 15’nci ölüm yıl dönümü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kızılok, son yıllarında kendisini "Ben Marksistin daha ötesinde bir komünistim" sözleriyle tarif ediyordu.

10 Kasım 1946 İstanbul doğumlu sanatçı, öğrenim hayatına Galatasaray Lisesi ilkokul kısmında başlamış, müzikle de ilk tanışması burada olmuştu. İlk enstrümanı kendisine yaş gününde armağan edilen kırmızı bir akordeon olan müzisyen, ilk konserini de bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu’nda düzenlenen okul müsameresinde vermişti.

Kariyerinde Barış Manço ve Timur Selçuk’tan destek alan Kızılok, Cahit Oben ile ‘Sailors’ adlı grubu kurmuş, Beatles tarzı müziğe ilgi duymuştu. Aynı zamanda dişçilik eğitimi ve pratiği bulunan sanatçı, Kaygısızlar grubuyla Barış Manço’ya da eşlik etmişti. Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü yeniden düzenlediği ikinci 45’liği ile ses getiren Fikret Kızılok, Sivas - Sivrialanlı ustanın yanında üç ay kalmıştı.

Dönüşte 1970 yılında “Yumma Gözün Kör Gibi! Yağmur Olsam” kaydıyla Altın Plak kazanan Kızılok, pek çok kaydıyla haftalarca listelerden inmedi. Kızılok, kendi deyişiyle ‘şarkıcılığı’ değil ‘müzisyenliği’ seçtiği, ancak çıktığı 1972’de toplatılan ve müziği bırakmasına yol açan “Not Defterimden” albümünde ise ‘atonal’ bir yaklaşımla Nâzım’ın dizelerine yeni bir ruh verdi.

Kızılok, 1980’lerde ise müziğe yeniden dönerek, Bülent Ortaçgil ile “Çekirdek Sanatevi”ni kurdu ve kayıtları kasetlere dönüştürdü. Kızılok, Ortaçgil ile birlikte Sonay Tanrısever'in albümü "Gecenin Üçünde" albümünü prodüktörlüğünü yaptı ve Ortaçgil'in "Mum" şarkısı dışında bütün şarkıları yazdı. Aynı yıl Sibel Sezal'in "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" albümünü yine Ortaçgil ile yapımını üstlendi. Şarkıların çoğunu da Özkan Samioğlu ile yazdı. Aynı yıl Yana Yana albümünü çıkardı. Bu albümde Erkan Oğur, Fuat Güner, Fahir Atakoğlu gibi sanatçılar, Kızılok'a eşlik etti.

Kızılok, sonra art arda “Demirbaş - Müzikal Vaziyetler”, Uğur Mumcu’nun sözlerinden hareketle hazırladığı ‘Vurulduk Ey Halkım', “Devrimcinin Güncesi” albümlerini yayınlamıştı. Sanatçı ayrıca 1993’te Ferhan Şensoy’un ‘Köhne Bizans Operası’nın müziklerini yaptı. 1999’da “Şu An Mutfaktayım” oyununun müziklerini besteledi. Kızılok, son yıllarda kendini “Ben marksistin daha ötesinde bir komünistim” diyerek tanımlamıştı. Sanatçının ölümünden sonra adı Ankara’da bir parka verildi.