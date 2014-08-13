İzmir'in Çeşme ilçesindeki tatilinde eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla görüntülenen Hülya Avşar, dedikodulara yanıt verdi.

Beş yıllık eşi Feraye Tanyolaç’tan geçtiğimiz ay boşanan Çilingiroğlu’nun özel hayatıyla ilgilenmediğini söyleyen Avşar, “Valla ben Kaya’yı hiçbir zaman evli ya da boşanmış olarak görmedim. Benim için hayatta tek önemli olan, kızımız Zehra’dır. Zehra’nın mutluluğu, istekleri benim için çok önemli” dedi.

Ünlü sanatçı, Çilingiroğlu’yla yeniden bir araya gelmelerinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Kaya’nın da benim de aklımda olmayan bir soru bu. Biz arkadaşken daha çok eğleniyoruz ve daha iyi anlaşıyoruz."