Ben & Jerry's, işgal altındaki Filistin topraklarında ürünlerini satmayı durduracağını açıkladı

T24 Dış Haberler

ABD'li dondurma devi Ben & Jerry's, ürünlerinin artık İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında satılmayacağını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamada bu bölgelerde satış yapılmasının "firmanın değerleriyle uyuşmadığı" belirtildi.

"Hayranlarımız ve güvendiğimiz partnerlerimizin endişelerini anlıyoruz" diyen Vermont merkezli şirket, İsrail için üretim yapan şirketle gelecek sene lisans anlaşmalarını yenilemeyeceklerini belirtti.

Ortak Arap Listesi'nden İsrailli milletvekili Aida Touma-Sliman, Ben & Jerry's'in kararını "uygun ve etik" bulduğunu ifade etti.

Ben & Jerry's, uluslararası hukuka göre yasa dışı işgal altında sayılan topraklara boykot uygulayan en yüksek profilli şirketlerden biri oldu.