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'Ben içki yasağını takmam'

Yavuz Bingöl, yasaklara hiçbir zaman uymadığını, içki yasağına da uymayacağını söyledi.

21 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, yasaklara hiçbir zaman uymadığını, içki yasağına da uymayacağını söyledi.

Sadri Alışık Tiyatrosu oyuncuları önceki gece Cihangi'de birlikte yemek yedi. Yavuz Bingöl gecede içki yasağı ile ilgili konuştu. Medyatava'da yer alan habere göre, gecede sahneye çıkıp şarkılar söyleyen Yavuz Bingöl, son günlerde herkesin dilindeki içki yasağı ile ilgili konuştu: "Ben ömrümce yasak masak takmadım. Yasak olan yerlerde sigara da içiyorum, içki de içiyorum. Koyar önüme içerim, mahkemelik olurum. Yani garip garip şeyler başlayacak."


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