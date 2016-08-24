Ben-Hur'dan Haluk Bilginer'li afiş

9 Eylül’de beyaz perdeye girecek olan Ben-Hur filminde ünlü oyuncu Haluk Bilginer’in rol aldığı daha önce açıklanmıştı. Haluk Bilginer’in canlandırdığı Simonides karakteri için hazırlanan afiş ilk kez yayınlandı.

Mürekkephaber'de yer alan habere göre, Ben-Hur filminde Haluk Bilginer’in rol aldığı geçen sene basına yansıyan set görüntüleriyle duyurulmuş ve büyük ilgi toplamıştı. Filmin yayınlanan afişleri arasında Haluk Bilginer’in canlandırdığı Simonides karakterine ait afiş de yer alıyor.

Ben-Hur, Roma ordusunda subay olan üvey erkek kardeşi Messala (Toby Kebbell) tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben-Hur’un (Jack Huston) epik hikayesini konu alıyor. Rütbesi alınan, ailesinden ve sevdiği kadından (Nazanin Boniadi) ayrı bırakılan Judah, köleliğe zorlanır. Denizde geçen yıllardan sonra intikam almak için vatanına döner ama bu arınması için bir fırsattır. Film, Lew Wallace’ın ölümsüz romanı Ben-Hur: A Tale of the Christ’a dayanıyor. Filmin oyuncuları arasında Rodrigo Santoro, Ayelet Zurer, Pilou Asbaek, Sofia Black D’Elia ve Morgan Freeman da yer alıyor.

Keith Clarke ve John Ridley tarafından kaleme alınan senaryo Timur Bekmambetov yönetmeniğinde çekildi. Sean Daniel, Joni Levin ve Duncan Henderson, Mark Burnett, Roma Downey, Keith Clarke, John Ridley ve Jason F Brown ile birlikte filmin yapımcılığını üstlendi. Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures ortaklığında çekilen “BEN-HUR,” 9 Eylül’de sinemalarda.