'Ben hiçbir zaman normal olmadım'

Ben 'cici kız'ı oynamam

Daha kötü şeyler olabilir

Beyoğlu'ndaki bir bar çıkışında karşılaştığı magazin muhabirlerine şemsiyeyle saldıran Hande Ataizi, Beyazıt Öztürk ile Meral Okay'ın sunduğu "Nası Yani" programına konuk oldu. Ataizi, o sert tavrın nedenlerini de programda anlattı.Detayları televizyongazetesi.com sitesinde verilen programda Ataizi, Beyazıt Öztürk'ün "Senin magazinel anlamda çekici tarafın nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben hiçbir zaman normal bir tip olmadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Doğal sansasyonum. Masa başında oturup sansasyon yapmak için strateji hazırlansa, bu kadar olmaz yani... Bir de ben hiçbir zaman 'cici kızım' falan diye oynamadım. Genç gibi yaşadım. Flörtlerim de oldu, barın tepesine de çıktım, eğlendim."Hande Ataizi, oyuncuların çok normal ruh halleri olmadığı için beklenmedik tepkiler verebileceklerini de sözlerine ekledi: "Herkes işini yapsın, ama düzgün yapsın. İşi taciz boyutuna getirmesinler. Bu olaylar sadece burada değil, tüm dünyada yaşanıyor. Kaldı ki oyuncu olarak hiçbirimizin ruh hali zaten çok normal değil. Hakikaten çok sinirli olduğun ve kimseye tahammül edemeyeceğin günlerin olur, o zaman çok daha kötü şeyler yaparsın. Tabii otokontrol şart."