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'Ben hiçbir zaman normal olmadım'

Hande Ataizi, "Nası Yani" programına konuk oldu. Ataizi, o sert tavrın nedenlerini de programda anlattı.

10 Ocak 2009 02:00

Hande Ataizi, "Nası Yani" programına konuk oldu. Ataizi, o sert tavrın nedenlerini de programda anlattı. 

'Ruhum bozuk' dedi şemsiyeyle saldırdı!

Beyoğlu'ndaki bir bar çıkışında karşılaştığı magazin muhabirlerine şemsiyeyle saldıran Hande Ataizi, Beyazıt Öztürk ile Meral Okay'ın sunduğu "Nası Yani" programına konuk oldu. Ataizi, o sert tavrın nedenlerini de programda anlattı.

Ben 'cici kız'ı oynamam

Detayları televizyongazetesi.com sitesinde verilen programda Ataizi, Beyazıt Öztürk'ün "Senin magazinel anlamda çekici tarafın nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben hiçbir zaman normal bir tip olmadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Doğal sansasyonum. Masa başında oturup sansasyon yapmak için strateji hazırlansa, bu kadar olmaz yani... Bir de ben hiçbir zaman 'cici kızım' falan diye oynamadım. Genç gibi yaşadım. Flörtlerim de oldu, barın tepesine de çıktım, eğlendim."

Daha kötü şeyler olabilir

Hande Ataizi, oyuncuların çok normal ruh halleri olmadığı için beklenmedik tepkiler verebileceklerini de sözlerine ekledi: "Herkes işini yapsın, ama düzgün yapsın. İşi taciz boyutuna getirmesinler. Bu olaylar sadece burada değil, tüm dünyada yaşanıyor. Kaldı ki oyuncu olarak hiçbirimizin ruh hali zaten çok normal değil. Hakikaten çok sinirli olduğun ve kimseye tahammül edemeyeceğin günlerin olur, o zaman çok daha kötü şeyler yaparsın. Tabii otokontrol şart."

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