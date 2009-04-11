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Ben her yerde şarkı söylerim

Hande Yener bazı organizasyonlarda insanların kendisini konser vermek için çağırmaya çekindiklerini söyledi.

11 Nisan 2009 03:00

Hande Yener bazı organizasyonlarda insanların kendisini konser vermek için çağırmaya çekindiklerini söyledi.

Saba Tümer'in Habertürk'teki programına konuk olan Hande Yener, son albümü 'Hayrola'yı anlattı.

Bir çok şarkının sözlerini de yazan Hande Yener, duygusal bir insan olduğunu ve insanlara sürekli 'Hayır' demektense kendi içinde 'Hayır' diyebilmek gerektiğini söyledi.

İnsanlara hep olumlu ve pozitif yaklaşmak gerektiğinin de altını çizen Hande Yener, kendisiyle ilgili olarak 'Buraya gelir mi acaba, burada konsere çıkar mı acaba?' gibi insanların bir takım çekinceler yaşadığını belirterek 'Ben her yerde şarkı söylerim. Benim böyle bir ayrımım yok. Tabii ki bazı şeylere dikkat ediyoruz ama çok da büyütülüyor bazı şeyler insanların kafalarında. 'Evet der mi?' diye bakmak lazım' ifadesini kullandı.


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