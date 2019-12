'Ben farklıyım'

Ankaralı, ev hanımı bir anne ve bakanmüşaviri bir babanın oğlu olan Genco, Kıbrıs’ta yaşıyor. İki dil bilen şarkıcı, Yakındoğu Üniversitesi’ndemimarlık okuyor. Şu günlerde İstanbul’a yerleşmeye hazırlanan Genco, fiziğine çok güveniyor.



Türkiye’deki şarkıcıların çoğunun göbekli olduğunu söyleyen Genco, “Benim kadar iyi vücuda sahip bir şarkıcı yok” diyecek kadar iddialı. Her yerde gay’lerin tacizine uğrayan Genco, bu ilgiden hiç rahatsız olmuyor ve “Kadınlar beğeniyorsa gay’ler de beğenebilir” diyor...



Dünyaya 11 aylık gelmişsiniz...



Evet. Kızkardeşim on buçuk, dayımda on aylık dünyaya gelmiş. Genetik bir durum.



Peki, müziğe nasıl başladınız?



Müziğe ilkokulda devlet korosunda solistlik yaparak başladım. Daha sonra sporla ilgilendim ve müziğe ara verdim. Ama sonra müziksiz yapamayacağımı anladım.



Peki kiminle yollarınız kesişti ve bu noktaya geldiniz?



İki sene önce amatörce söz yazmaya başladım. Sonra bir şarkıyı stüdyoda kaydedip mp3’e çevirdim. Babam telefona kaydetti.



Perran Kutman’ın eşi Koral Sarıtaş da şarkıyı duyanlar arasındaydı. Babam onunla tanışmam için beni İstanbul’a gönderdi. Başkaları da beni tanımak istedi. Bir şirketle anlaştım. Ancak, işler çok iyi gitmedi; anlaşmayı feshettim. Bu esnada, şu anki müzik şirketimle tanıştım ve ilk albümümü çıkarttım.



Her gün yeni bir isim çıkarken nasıl bu kadar cesaretli olup, böyle büyük bir yatırımın içine girdiniz?



Aptal değilim. Beni kandırabileceklerini sanmıyorum. Cesaretliyim. Do kuz şarkının sözü ve müziği bana ait. Şimdi dokuz şarkıyı dışarıdan almaya kalksam, 200 bin dolar eder. Bu yatırımı yeni çıkacak birine kimsenin yapacağını sanmıyorum. Bu benim avantajım oldu.



‘Ellemedik yerimi bırakmadılar'



Biraz gösterişlisiniz. Kadınların ilgisinden rahatsız oluyor musunuz?



Hiç rahatsız olmuyorum. Bu arada sadece kadınların değil, gay’lerin de tacizine uğruyorum. İlgi görmek hoşuma gidiyor, o yüzden kendime bakıyorum. Tabii bazen can sıkıcı şeylerde yaşıyorum. Bir gün Londra’da bir mekânda gay’ler tarafından ellenmedik yerim kalmadı. Aslında bu beni rahasız etmiyor, çünkü bir kadının beğendiği gibi bir gay de beni beğenebilir. Onlara saygı duyuyorum, rahatsız olmuyorum.



Peki bu vücudu yapmak için ne kadar uğraştınız?



Kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Son üç buçuk yıldır fitness yapıyorum ve

protein kullanıyorum. Yemeklerime çok dikkat ediyorum. Yağlı yemek yemiyorum. Çok çirkin yemekler yiyorum, bazen yediğim yemekleri köpeğimin önüne koyuyorum o bile yemiyor. İnsan böyle bir vücut istiyorsa zorluklarına da katlanması gerekiyor. Türkiye’de sanatçılar dikkat etmiyor kendilerine. Erkekerin çoğu göbekli. Görsel bir iş yapıyoruz. Göze de hitap etmek la zım.



‘Tutucu ve kıskanç biriyim’



Sizin farkınız nedir?



Bana ‘kendini beğenmiş’ diye bilirler, ama benim tipim ve fiziğim çok iyi. Beni diğer şarkıcılardan ayıran büyük bir artıdır bu. Türkiye’de benim gibi fiziği olan bir şarkıcı daha yok. Yaptığım müzikle de farklıyım.



İlişkilerinizde nasıl birisiniz?



Tutucu ve kıskancımdır. Başka bir erkeği çok zor kıskanırım ama... Çünkü kendime aşırı güvenim var. Eğer yanımdaki kız başka bir erkeğe bakacaksa çeksin gitsin. Kendi kaybeder. Bir kadında güzelliğe önem veriyorum, ama bir yere kadar... Karşımdaki insanın akıllı ve kültürlü olmasını da isterim.