'Ben etimle sütümle ayakta ve hayatta değilim, önemli olan sesim'

Bülent Ersoy, geçtiğimi günlerde sosyal medyada yayınlanan makyajsız fotoğraflarına ilişkin, “Ben herkese şunu söylüyorum benim en büyük zenginliğim sesim. Ben film artisti değilim istersem kör olayım, ağzım burnum çarpılmış olsun sesimi ne yapacaklar. Hadi fotoğraflarımı çektiler, bastılar, yayınladılar ama sesimi ne yapacaklar. Ben etimle sütümle ayakta ve hayatta değilim ki. Önemli olan sesim o yüzden böyle şeyleri geçecekler” dedi.

Ajda Pekkan’la da mahkemelik olan ünlü sanatçı kendisinin “Ajda Pekkan’la bir sorunu olmadığını aralarındaki buzların erimeye başladığını” söyledi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir gece kulübünde sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde gazete ve sosyal medyada dönen makyajsız fotoğrafı hakkında da yorum yaptı.

Bayram’ı birinci günü bir gece kulübünde sahne alan Bülent Ersoy seslendirdiği şarkılar ile hayranlarını coşturdu. Sarı elbisesi ile dikkat çeken Ersoy’ın neşeli tavırları ve esperileri izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy herkesin Ramazan bayramını kutladığını ifade ederek “Bir ramazan boyu, ibadet ederek geçirdim. Allah’ım ibadetlerimi kabul eylesin inşallah. Ramazan bitti diye üzüldüm. Seneye görürmüyüyüm, göremezmiyim diyerek. Dolu dolu yüreğimde hissederek yaşadım Ramazan ayını, seneye inşallah bir ramazan ayı daha göre bilirim inşallah”ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde gazete ve sosyal medyada dönen makyajsız fotoğrafı hakkında da yorum yapan Ersoy, benim sesimi ne yapacaklar anca boş şeylerle uğraşsınlar diyerek “ben herkese şunu söylüyorum benim en büyük zenginliğim sesim. Ben film artisti değilim istersem kör olayım, ağzım burnum çarpılmış olsun sesimi ne yapacaklar. Hadi fotoğraflarımı çektiler, bastılar, yayınladılar ama sesimi ne yapacaklar. Ben etimle sütümle ayakta ve hayatta değilim ki. Önemli olan sesim o yüzden böyle şeyleri geçecekler”dedi.

Bodrum tatiline devam

Bodrum’da tatil yaptığını da sözlerine ekleyen Ersoy “birkaç gün daha Bodrum’dayım tekneyle denize açılacağım. Basın yakalaya bilir beni ama bilmiyorum gazetecilerin işi hiç belli olmaz. Çokta ukalaca konuşup da beni görüntüleyemezsiniz demiyorum yakalaya bilirsiniz”ifadelerini kullandı.

Ben kimse ile küs değilim

Ajda Pekkan hakkında söylediği sözlerin ardından mahkemelik olan ve küsen Ersoy Kimse ile münakaşalı olmadıklarını vurgulayarak “Ajda hanımla konuşmadık. Özür falan beklemiyorum, herkes birbirine bir şeyler söyledi. Söylenecek bir şey’de kalmadı. Ama ben Ajda Pekkan’ı alaturka müzik okuduğu için kendisini kutladım. Çünkü o öteki tarafın yıldızıydı. Şimdi bizim tarafa geçtiği için aferin ona dedim. Nur Yerlitaş’a söyledim, söyle ona aferin de dedim. Ajda Pekkan çünkü artık bizim tarafa geçti artık. Ajda Pekkan’da çok memnun oldu. Aramızdaki buzlarda erimeye başladı. Erimeyecek bir şey de yok zaten ne olabilir ki. Zaten şunun şurasında toplasan 5 kişiyiz”diyerek sözlerini tamamladı.