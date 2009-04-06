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'Ben erkekler için milli piyangoyum'

Bülent Ersoy bir ay aradan sonra Maltepe’ de sahne aldı

06 Nisan 2009 03:00

Bülent Ersoy bir ay aradan sonra Maltepe’ de sahne aldı

Sahneye mekânın solisti Gökhan Sezen’le birlikte gelinliği andıran kostümle çıkan Ersoy, mutlu bir birlikteliği olduğunu söyledi. Ersoy, “Evlensem farklı bir kıyafet giyerim. Ama evlenmeyi düşünmüyorum. Çok mutluyum. Güzel bir beraberlik yaşıyorum ama evlenmeyi düşünmüyorum” dedi. Ersoy, evlenme teklifi alıp almadığı sorusuna da “Ne teklifi olmaz benim gibi bir milli piyangoya teklif mi gelmez?” diye yanıt verdi.

Geçen yıllarda parmağındaki bir mücevherle uçak alabileceğini açıklayan Ersoy, “Mücevherlerim benim tutkum. Yaşam biçimim, aşkım... Hayatımda en değer verdiğim şeylerim mücevherlerim... Gece kuyumcu açtırdığım da olmuştur ” diye konuştu.

Bülent Ersoy, orkestrasında bulunan Halil Karaduman’ı överken “Boyu kısa ama bir o kadar boy da yerin altında derler. Bizim Sezai de öyledir. Sezen Aksu... Ben ona Sezai derim” diyerek salondakileri güldürdü.

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