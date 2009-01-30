'Ben emzirirken, eşim gazını çıkarıyor'

Metropolitan Florance Nightingale Hastanesi'nde 3 gün önce doğum yapan Pınar Altuğ kızı ile birlikte dün akşam hastaneden ayrıldı. Hastaneden çıkışında eşi Yağmur Atacan ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Altuğ, "Çok mutluyum. Kızım dünyaya geldi. İyi bir doğum oldu. İyi ki normal doğum yapmışım. Bir daha doğum yaparsam yine normal doğumu tercih edeceğim. Herhangi bir sorun yok. Kızımın annemin ölüm yıl dönümünde doğması beni çok mutlu etti. Şuanda kızımıza ikimiz birlikte bakıyoruz. Ben emzirirken eşimde gazını çıkartıyor. İyi ki böyle bir insanla evlenmişim. Onu çok seviyorum" dedi.Altuğ, kızı Su'nun doğacağı gün konusunda birçok iddiada bulunduklarını belirtirken, eşi Yağmur Atacan, "Ben iddiayı kaybettim. Boğaz'dan denize atlayacaktım ama şuan hava çok soğuk bunu gerçekleştiremiyorum. Bende burada doğumu beklerken hastanelik oldum. Çok güzel bir şey, çok mutluyuz" diye konuştu.Hastaneden kızı ile birlikte çıkan Altuğ, bebeğin yüzünü ise kapatarak basın mensuplarına göstermedi