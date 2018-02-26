'Ben doping yapmam' tişörtü giyen Rus sporcu doping suçlamasıyla Olimpiyatlar'dan diskalifiye edildi

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'nın doping testi pozitif çıktı. 'Ben doping yapmam' tişörtüyle dikkat çeken Nadezhda diskalifiye edildi.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore'nin PyeongChang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Kızak ve Skeleton Federasyonunun (IBSF) ortak talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı. Rusya'dan olimpik sporcu statüsündeki Nadezhda Sergeeva'nın, yasaklı "trimetadion" maddesini kullandığı tespit edildi.

Rus sporcu daha önce 'Ben doping yapmam' diye tişört giymiş ve doping yapanları eleştirmişti.

Açıklamada, oyunlardan diskalifiye edilen Sergeeva ile kızak branşı çiftler kategorisinde 12. olan partneri Anastasia Kocherzhova'nın elde ettiği derecenin geçersiz sayılmasına da karar verildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya'yı Rio 2016'nın ardından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan da men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kızak branşında katıldığı iki yarışta da 12'ncilik elde eden Sergeeva, curlingci Aleksandr Krushelnitckii'nin ardından oyunlarda doping testi pozitif çıkan ikinci Rus sporcu oldu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dün aldığı kararla, PyeongChang 2018'de bronz madalya kazanan Krushelnitckii'yi oyunlardan diskalifiye etmiş ve derecesini elinden almıştı.

Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito ile Slovenyalı buz hokeyci Ziga Jeglic de doping yaptığı gerekçesiyle oyunlardan men edilmişti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya'yı Rio 2016'nın ardından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan da men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.