Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Hakkari Dağlıca baskınında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal adına memleketi Antalya'nın Manavgat İlçesi Çardak Köyü'nde yaptırılan okulun açılışına katıldı. Okul açılışında ise şehit annesi ve Bakan Şahin arasında duygusal anlar yaşandı.



Protokolde Bakan Şahin'in yanına şehit annesi Nefise Uysal oturtuldu. Elini öpen Şahin'e anne Uysal, "Sen kimsin?" diye sordu. Bakan Şahin ise, "Ben de senin oğlunum" diye karşılık verince anne Uysal ağlamaya başladı. Törene şehit Uysal'ın eşi Meral Uysal ve çocukları Hüseyin ve Beyza da katıldı.





Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Antalya AKP Milletvekili Sadık Badak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katıldığı açılış töreninde Şehit Uysal'ın oğlu Hüseyin'in konuşması ise Bakan Şahin'i ağlattı. Hüseyin Uysal, şehit babasının arkasından, "Savaşsız yarınlar, barış ve ümit dolu bir Türkiye'de yaşamak istiyorum" dedi.





'CEHALETLE MÜCADELE'





Adalet Bakanı Şahin, açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada ise, "Bölücülükle, terörle, hainlerle mücadele aynı zamanda ihanetle mücadeledir. Eğer her türlü kötülükle mücadele etmek istiyorsak bunun yolu aynı zamanda cehaletle mücadele etmekten geçer. Kurşun denince çocuklarımızın sadece kurşun kalemi hatırlasın istiyoruz. Çünkü Cumhuriyet 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözleri üzerine şekillenmiştir. Bu topraklar barış ve özgürlük kokan topraklar olacak" dedi.









