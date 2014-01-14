'Ben de Özledim' de bitiyor

Son dönemin fenomen dizilerinden ‘Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının ardından aynı ekip tarafından hazırlanan ve aynı oyuncuların oynadığı ‘Ben de Özledim’ dizisi sonlandırılıyor. STAR TV ekranlarında yayımlanan, yapımcılığını Eflatun Film’in yaptığı dizinin akıbeti yapımcı firma tarafından Twitter üzerinden açıklandı. Bir süredir 13. bölümün ardından yayın hayatına son verileceği iddia edilen dizi, iddiaları doğrularcasına 13. bölüm itibarıyla ekranlardan çekilecek.

'Siz yine de dağılmayın...'

Başrollerde Ali Atay, Serkan Keskin ve Osman Sonant’ın olduğu dizide ‘Leyla ile Mecnun’ ekibinden ayrıca Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ve Cihan Ercan da rol alıyordu. Her iki dizinin de senaristi olan Burak Aksak ve yönetmen Onur Ünlü ile yapımcı Funda Alp de oyuncular arasındaydı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, bir bitiş haberi verilirken, ‘buluşma’ ihtimaline de değinildi. Atılan tweette “Sevgili arkadaşlar, Ben de Özledim 13. Bölümüyle veda ediyor. Herkese çok teşekkürler. Siz yine de dağılmayın! Eflatun Film hep burada…” ifadeleri kullanıldı.

TRT için hazırlanan ve büyük beğeni toplayan ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Gezi olayları’ göndermeleri nedeniyle, kanal tarafından yayımlanmamış, Onur Ünlü önderliğindeki ekip yeni proje ‘Ben de Özledim’ ile sevenleriyle STAR TV’de buluşmuştu.