Ben de olsam Arda'ya küfrederim

* Galatasaray’ın yerden yere vurulduğu bir ligden sonra ruh haliniz nasıl?



Başarısızlık olduğu için çok üzgünüm, mutsuzum. Galatasaray birinci olamadıysa, bu bir başarısızlıktır. Takım kaptanı olduğum için de bunda en büyük pay bana aittir. Ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.



* Vicdanınız rahat mı?



İçim, vicdanım her şeyim rahat. Eskişehir maçında sakatlanana kadar elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım, performans olarak da çok iyiydim. Ben sakatlanana kadar takım da iyiydi. Sakatlandım takım da bozulmaya başladı. Aslında bir çıkıp konuşsam. Geçenlerde de dedim, “En iyisi beni Anayasa Mahkemesi’nde yargılayın” diye...



* Takım nerde hata yaptı?



Hata hepimizindir ama bu aile sırrıdır, içimizde kalır, bunu söyleyemem. Başarısızlıkta sıralamada önce takım, sonra hoca, sonra yönetim gelir. Ama önemli olan, alnımız ak, başımız dik durmamızdır. Taraftarımız da bizimle durmalıydı, ne var ki çok Galatasaraylı duruşuna yakışan şeyler olmadı.



* Taraftar sizi neden göklere çıkarıp sonra yere bıraktı? Paraşütsüz yere çakıldınız sanki?



Başarısızlık olabilir, başarısızlıkta protesto da olabilir. Yüzde yüz o protestolara katılırım. Ama insanın sevdikleri, ailesi işin içine girmemeli, hiçbir zaman. Hele bir Galatasaray taraftarı bunu yapmamalı. Belki kişisel çıkarları ön plana çıktı.



* Ne gibi kişisel çıkarlar?



Ben de Galatasaray taraftarıyım ve takımın iyiliğini düşünüyorum, ama herkes benim gibi düşünmüyor olabilir.



* Nasıl bir his peki protesto edilmek?



Protestodan önce Galatasaray Dergisi’ne bir röportaj vermiştim. Sorulan soru; “Senin futbol hayatını ne kısaltır”dı. Ben de, Galatasaray taraftarı benden desteğini çekerse çok üzülürüm, bu benim futbol ömrümü kısaltır” diye cevap verdim. Bu da geldi başıma! Ama Galatasaray taraftarına kırgın değilim.



* Taraftar sizi sevmiyor mu?



Yok, buna inanmıyorum. Galatasaray taraftarı beni çok seviyor. Ayrıca ben de taraftarım, engelleyemiyorum kendimi, Galatasaraylı futbolculara da çok kızıyorum. Özellikle Arda’ya! (gülüyor)



* Galatasaray kulübü önemli futbolcularının birçoğuna vefasızlık gösterdi. Günün birinde sizin de başınıza gelebilir, bunu kaldırabilir misiniz?



Vefasızlık konusuna girmek istemiyorum, bu benim işim değil, ama bu politik bir cevap da değil! Ben, Galatasaray taraftarının protestosunu gördükten sonra her şeye hazırım. Bu saatten sonra hiçbir şey problem değil benim için. Ben Galatasaray’ı seviyorum, ama bu sevgiyi içimde tutmam gerek, kulüpten gitsem bile!



* Neden bu kadar çok basına malzeme oluyorsunuz?



Ben kafama eseni, istediğimi yapıyorum ya ondan. Çıldırıyorlar. Çünkü onlara göre yaşamıyorum.



* Onlara göre yaşamak ne demek?



Mesela basın beni bir yerde çekiyor, ama bu fotoğrafı maç sabahı koyuyor gazeteye. Al sana problem. Ama benim için o gün oraya gitmek bir problem yaratmayacaksa, ben giderim oraya. O doğrudur demek ki! İzin günümde ben kız arkadaşımla yemeğe giderim, buna da kimse karışamaz. Ayrıca, ligi üçüncü bitirdik. Seneye daha iyi başlarız, Allah’ın izniyle daha da iyi top oynarım. Ligin asist kralıyım yahu!



* Arda Turan bir marka. Markanızı, adınızı nasıl koruyor ve yönetiyorsunuz?



Türkiye’de marka olmak yalan. Burada marka filan yönetemezsin, hikâye. Türk insanının olduğu yerde marka mı yönetilir? Markaymış, shooting’miş bu işleri bir geçsinler. Bu kadar yalanın olduğu yerde ismini de koruyamazsın, nasıl koruyacaksın? Her gün bin tane yalan var. İki sayfa spor haberi yapıyorlar, bir buçuk sayfası Arda Turan ve yarısından fazlası yalan. Ama tamamıyla yalan. Ne diyeceksin kardeşim? Arıyorum soruyorum, “Nerden duydun” diye; “Bize bir duyum geldi” diyor. Her şey için arayıp soruyorsun, bunu niye sormadın?



* Neden sizce?



Reyting makinesi gibi görüyorlar, geçiriyorlar. Canları sağolsun, ne yapalım? Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bir sürü gazeteci arkadaşımızı da kurtarmışızdır bu sayede. Ama tabii annemi babamı üzüyor bu işler. Oğulları hakkında bir sürü şey söyleniyor. Kadına bütün gün, “Oğlun evleniyor mu, ev mi aldı” diye soruyorlar. Zaten beni zar zor görüyor, bir de bunlarla uğraşıyor.





Çok yalnız kaldım



* Kaptanlık yükü ağır mı geldi acaba size?



Yük yok ki! Kaptanlık dediğiniz sıfır yük. 10 numarada da sıfır yük var.



* Ama ağır geldiğini düşünenler oldu?



Yaa, bıraksınlar bu işleri. Fenerbahçe medyası yazıyor, Galatasaray taraftarı inanıyor.



* İnsanlar başarılıyken herkes vardır, başarısız olunca giderler. Siz yalnız kaldınız mı?



Çok! Yalnız kalıyormuşsun ya! Hakan Şükür, Arif Ağabeyim derdi de inanmazdım.



* Fatih Altaylı yazmıştı, “Takım arkadaşları Arda’ya küs, aynı kahvede selamlaşmadıkları oluyor” diye. Takım içinde de yalnız kaldığınız doğru mu?



Öyle bir şey olabilir mi? Benim hiçbir kardeşimle sorunum yok.



* Neden yurtdışına gitmek istiyorsunuz?



Yurtdışına hedeflerim için gidiyorum, daha doğrusu gitmek istiyorum. İnsanlar, benim iyi futbolcu olmadığımı düşünüyorlar bazen. Ama ispatlayacak bir şeyim olmadığını da düşünüyorum. Gidersem kulübe de çok para kazandırırım. Gidersem, hem ben hem de herkes rahatlar!



* Tottenham size 9 milyon Euro teklif etmiş. O kadar eder misiniz?



Ederim. Bence; Mehmet Topuz, Sercan, Volkan, Fenerbahçeli Gökhan Gönül de 9 milyon Euro eder.



* Bugün Galatasaray’a çok büyük bir isim gelecek olsa; ama kaptanlığı sizden alacaklarını söyleseler?



Kulüp yönetiminin kararıdır. Bize hangi görev verilirse onu yapmak zorundayız.



* Bu kadar kolay olabilir mi? Ben olsam kendimi yerlere atar ağlarım üzüntümden.



Yoo, hiç ağlamam. Niye ağlayacakmışım? Büyüklerimiz nasıl uygun görürse, odur. Bunu kimse anlayamaz. Bu benim içimdeki Galatasaray sevgisinden kaynaklanıyor. “Galatasaray için sen kıpırdamadan otur” deseler, otururum. Yeter ki Galatasaray başarılı olsun.



* Körkütük Galatasaraylısınız ve Fenerbahçe’ye gitmemek konusunda da çok büyük konuşuyorsunuz. Bu lafı bir gün yutar mısınız?



Ben profesyonel futbolcuyum ama Allah beni o formayı giymeye muhtaç etmesin. Bundan daha kötü bir şey olamaz.

Doğru kişi varsa o da Sinem'dir!



* Sinem Kobal’la beraberliğiniz iyi gelmiş size...



Sinem hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Ama sadece şunu biliyorum, Sinem doğru kişi. Her şeyiyle.



* Evlenecek misiniz?



Her şeyin hayırlısı. Şimdiden bunu bilemem. Ama doğru bir kişi varsa o da Sinem diyorum.



* Evlenip yurtdışına yerleşecekmişsiniz.



Hepsi yalan! Yok ev almışız, yok Boğaz’da ev bakmışız, yok İngiltere’den ev bakmışız. Bu kadar para bende yok vallahi. Göndersinler o parayı, ben de alırım. Yok plakaya 50 bin Euro vermişim, yok çorbacı açmışım. Yetmez ki gücüm. Yalan hepsi! Türkiye’nin büyük denilen gazetelerinden bir tanesinde, “Arda 50 bin Euro’ya plaka almış” yazıyor, tekzip gönderiyorum, “Ulan yok böyle bir şey” diye, devam ediyorlar. Ben de bunu okuyan halkın yerinde olsam ben de küfrederim Arda’ya! İnsanlar yemek bulamıyor, ben plaka alıyormuşum. Yalanlattırıyorum, ertesi gün bir daha manşet yapıyorlar. Ben şimdi burada art niyet arıyorum. Mesela, sinema kapatmakta ne var? Telefon

açıyorsun, “Sinemayı kapatmak istiyorum, kız arkadaşımla özel bir durum var” diyorsun, oluyor bitiyor, izliyorsun filmini evine dönüyorsun!





