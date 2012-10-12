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Yaşam

'Ben de öğretmenimi öldüreceğim'

Arkadaşlarının gözünün önünde azarlanmayı gururuna yediremeyen C.E., öğretmenini öldürmek istedi

12 Ekim 2012 23:05

 

İzmir’de, 15 gün önce Rabia öğretmeni öldüren H.K.'ya özenen İlköğretim öğrencisi 14 yaşındaki C.E., okulda bıçakla dolaşıp öğretmenini aradığı sırada yakalandı. Emniyete götürülen C.E.'nin, arkadaşlarına, "Ben de öğretmenimi öldüreceğim" dediği ileri sürüldü.

İzmir’in Karabağlar İlçesindeki Rakım Erkutlu İlköğretim Okulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki C.E., sınıf arkadaşlarının bulunduğu bölüm yerine başka sınıfların öğrencileri arasında dolaşınca, öğretmeni Hakan Karakaya tarafından uyarıldı.

Arkadaşlarının gözünün önünde azarlanmayı gururuna yediremeyen C.E., çanta ve eşyasını bahçede bırakıp, öğretmeni Karakaya'ya küfür ettikten sonra koşarak okuldan ayrıldı.

 

Bıçakla geri döndü

 

Evine gidip ekmek bıçağı alan C.E., tekrar okula geldi. Okulun koridorlarında öğretmeni Hakan Karakaya'yı, aramaya başladığı sırada görevliler kendisini fark etti. Okula gelen polis ekipleri, C.E.'yi yanında bıçakla yakaladı. C.E. öğretmeni Hakan Karakaya ile birlikte Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Öğretmeni öldüren öğrenciye özenmiş

 

Olayın ardından okulda yapılan araştırmada C.E.'nin, okul arkadaşlarına yaklaşık 15 gün önce Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda öğretmeni Rabia Sevilay Durukan'ı öldüren 15 yaşındaki H.K. gibi, 'Ben de öğretmenimi öldüreceğim' dediği ileri sürüldü.

Öğretmen Hakan Karakaya'nın da C.E.'den şikayetci olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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