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'Ben de dinlenilmiş olabilirim ama herhangi bir kaygım ve korkum yok'

Abdullah Gül: Bazı devlet görevlileri, kanunların kendilerine verdiği yetkiyi aşıp, kanunları çiğneyip, kanunların ötesinde kendi başlarına birçok dinlemeler yapmışlar

24 Mart 2014 11:12

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı'nı da dinlemişler" sözlerini değerlendirerek, "Benimle ilgili de "dinleme yapılmamış" diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. Ama şunu söylemek isterim ki bu konularla ilgili herhangi bir kaygım veya herhangi bir korkum söz konusu değildir" dedi.

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Hollanda’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül özetle şunları söyledi:

 

'Suça fırsat verilmez'

 

- (İnternet yasaklarıyla ilgili) O yasayı imzaladım ama imzalarken de hükümetle yakın temas içerisinde konuştum. 1 hafta içinde yasanın değiştirilmesini ve mahsurlu noktaların giderilmesi konusunda anlaştık. Nitekim 1 hafta içerisinde de yasa değişti. Herhangi bir şekilde internetin ve bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil. Zaman zaman bu tip büyük iletişim platformlarıyla problemler çıkabilir. Problemler çıkmadan büyük iletişim şirketleriyle çok sağlıklı diyaloglar ve iyi kanallar kurmak gerekiyor bugün. Bunlar yapılırsa ortaya çıkan problemler daha kolay çözülebiliyor. Sayın bakanlarla telefonla görüştük. Bazı mahkeme kararları, özel kişilerle ilgili, siyasi ve ifade özgürlüğüyle ilgili olmayan, haklı gerekçelerden bahsedildi. Ben inanıyorum ki bunlar zaten Twitter merkezi tarafından anlayışla karşılanacaktır ve bunların hepsiyle ilgili gerekli tedbirler alınıp bu tip yasaklar en kısa süre içinde kalkacaktır. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde bu problem zaten bitecek.

 

'Kaygım veya korkum yok'

 

- (Dinlemeler hakkında) Şimdi ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki, bazı devlet görevlileri, kanunların kendilerine verdiği yetkiyi aşıp, kanunları çiğneyip, kanunların ötesinde kendi başlarına birçok dinlemeler yapmışlar. Doğrusu benimle ilgili de ‘ihtimal dışı’ diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. Ama şunu söylemek isterim ki bu konularla ilgili herhangi bir kaygım veya herhangi bir korkum söz konusu değildir, varsa böyle şeylerin ortaya çıkmasında. Benim bir bilgim yok. Makamımızla devlet işlerini yaptığım konularla ilgili her türlü, tabii ki bir devlet ciddiyeti içerisinde gerekli tedbirler alınır. Ama teknik olarak artık bazen mümkün olmuyor. Böyle olunca hiç kimse ihtimal dışı olamaz.

 

'Anavatanı korur gibi'

 

- (Süleyman Şah Türbesi) Bazı ülkelerin anavatanlarının dışında da toprakları vardır. Kendi topraklarıdır. Bunlar adalar, farklı kıtalar da olur. Bizim de anavatan dışındaki tek toprağımız burasıdır. Dolayısıyla Türkiye toprağıdır. Türk bayrağı dalgalanır. Anavatan nasıl korunursa orası da o şekilde korunur. Bunu da herkesin bilmesini isterim. 

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