T24 - Tarkan’ın dün Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde, kendisini izlemeye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a dert yandı



Megastar Tarkan’ın dün Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi. Konser sırasında Bakan Günay’ı selamlayan Tarkan, “Verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ben de bu ülkenin evladıyım. Yeri geldiğinde durun yapmayın demeye benim de hakkım var” dedi.



Tarkan, Bergama’da baraj suları altında kalacak Allianoi antik kentinin korunmasını istemiş, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu ise “Sanatçılar her şeye burnunu sokmasın’ diye tepki göstermişti. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da, “Sanıyorum, sayın bakan düşüncelerini amacını aşan bir biçimde ifade etti. Ben Tarkan’ın duyarlılığını çok önemsiyorum’ diyerek sanatçıyı desteklemişti.



