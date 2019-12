T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın dünkü mitinginde Dersim ile ilgili sözleri ile ilgili, ''Ben daha o zaman doğmamıştım'' dedi.





Kılıçdaroğlu, bölge ziyaretleri kapsamında konakladığı Safranbolu'daki otelde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Türkiye'nin her bölgesini ziyaret ediyorsunuz. Karşılaştığınız en temel sorunlar nelerdir'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Anadolu'yu karış karış geziyorum. Toplumun her kesiminde ciddi sorunlar var. Çiftçiler, ürünlerinin karşılığını alamıyor. Esnafta sıkıntı var. Esnaf siftah yapamaz hale geldi. Kamyoncular, mazot fiyatlarından şikayetçi. Mazot yerine araçlarına zarar vermesine rağmen yağ kullandıklarını söylüyorlar. Her tarafta karşılaşılan temel sorun işsizlik. Özellikle genç işsizler, atanamayan sorunu var. 300 bin öğretmen atama bekliyor.''









''Gandi'ye benzemek güzel"





Kılıçdaroğlu, Gandi'ye benzetildiğini, bu durumu nasıl karşıladığının sorulması üzerine ''Çeşitli yakıştırmalar yaptılar. Zaten sayın Başbakan da bazı yakıştırmalar yapıyor. Ben hiçbirisinden alınmıyorum. Gandi, dünya siyaset tarihinin önemli isimlerinden biri. Şiddete başvurmadan ülkesine bağımsızlık kazandırdı. Sanırım şiddeti sevmediği için de beni ona benzetiyorlar. Gandi'ye benzemek güzel'' dedi.







CHP lideri, başbakan olması durumunda ilk ziyaretini Hindistan'a yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, ''Genelde ilk ziyaret KKTC ve Türk Cumhuriyetlerine yapılır. Hindistan'a da giderim'' karşılığını verdi. Batılı ülkelerde, iktidar ve muhalefet liderlerinin sık sık televizyon kanallarında biraraya geldiğini ve tartıştıklarını, Başbakan Erdoğan ile böyle bir buluşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Daha önce de böyle bir açıklamamız oldu. Ancak sayın Başbakan kabul etmediği için böyle bir buluşma gerçekleşmedi. Sayın Başbakan ile bir televizyon kanalında buluşmaktan mutluluk duyarım'' diye konuştu.







Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın dünkü mitinginde Dersim ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, ''Ben daha o zaman doğmamıştım'' yanıtını verdi.





Kemal Kılıçdaroğlu, villa tartışmalarının anımsatılması üzerine de kendisinin bir kooperatif üyeliğinin söz konusu olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, ''Bir havuzlu villa söz konusu değil. Banka kredisi kullanılarak, arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine girdiğim bir kooperatif evi var. O da inşaat halinde... Zaten mal beyanımda da bunlar şeffaf bir şekilde yazıyor. Benim kadar mal beyanını, para hareketlerini güncelleyen başka bir milletvekili yoktur. Her aldığım şeyi alın teriyle yaptım. Zaten bunun dışında bir iddia yok. Bizim iddialarımız ise ciddi iddialardır. Bunları doğru algılamak lazım. Bir tarafta fakir fukara, garip gureba edebiyatı yapacaksınız. Öbür taraftan da havuzlu villalarda oturacaksınız'' dedi.