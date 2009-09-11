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'Ben cahil değilim'

Söz konusu anneliktir gerisi teferruatttır! Pınar Altuğ, anneliğini eleştirenlere sert çıktı.

11 Eylül 2009 03:00

Bir eliyle köpeği Gofret'in tasmasını tutarken diğer eliyle de 6.5 aylık kızı Su'yu kucağına alarak Bebek'te caddede karşıdan karşıya geçen ALtuğ, bu hareketiyle kızını tehlikeye attığını söyleyenlere, "Dünyada çocuğumu benden daha fazla sevebilecek başka kimse yok. Ben onu 9 ay atşıdım" diye cevap verdi. Ünlü oyuncu annelik konusundaki yeterliliğini tartışanlar içinse net konuştu:

İki çocuğum olsa ne yapardım

"Allah'a şükür cahil bir kadın değilim. Kendime göre okumuşluğum, araştırmışlığım, görmüşlüğüm var. Çocuğu tehlikeye atacak bir şey yapmam, herkesin içi rahat olsun. İki çocuğum olsa ben nasıl sokağa çıkacaktım? Demet Şener 'İki çocuğun olsa ne yapacaktın?' dedi. Al işte şimdi İrem elinde, Ömer ise kucağında gidiyor. Gitmesin mi? Bir anne tek başına çocuklarıyla sokağa çıkamaz mı?"

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