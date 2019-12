Ben b.kumla kavga ediyorum, kime ne!

Şafak Sezer setteki kavgacı uslubu için kendisini savundu: Siz de kavga ediyorsunuz, ben de... Siz değil ama ben şikayet ediliyorum. Şeker hastasıyım, iniş çıkışlarım çok ani olur!



Şafak Sezer ile 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 'Muro'su Mustafa Üstündağ, güçlerini birleştirdi. İkili, şimdi 'Kutsal Damacana 2: Kurt Adam'da oynuyor. Film 'Kutsal Damacana'daki Fikret karakteri üzerine kuruldu. Mustafa Üstündağ da filme dahil oldu. Sabah, 22 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Kutsal Damacana 2: Kurt Adam'ın yine çok güldüreceğini söyleyen ikiliyle konuştu.



Filminizin adı 'Kutsal Damacana 2: Kurt Adam' ama her yerde 'Kutsal Damacana; İtmen' diye çıktı. Neden?

Şafak Sezer: Biz 'İtmen' diye bir proje yapıyorduk. Yani 'Kutsal Damacana 2'yi çekmeyi düşünmüyorduk. Yapımcımız Şenol Zencir, ikincisini yapmak istediğini söyledi. 'İtmen' durumu da değişti. Üçüncüye yaparız artık...



Üçüncüsü de var



Filmin üçüncüsü de olacak yani...

Evet, var.



İçinde yine şeytan çıkarma ayinleri olacak mı?

Ş.S.: Küçük şeytan, intikam almaya gelecek. Buradan bir 'Rocky' karakteri çıkıyor. 'Rocky'deki şeyleri kendi hayatıymış gibi anlatıyor. 'Rocky'yi de doğru dürüst izlememiş, ama anlatıyor işte...



Bu filmin gişesi 'Kutsal Damacana'yı geçer mi?

Ş.S.: Geçer. Çünkü Mustafa var bu filmde; ismi yeter...



Çekimler temmuzda başlayacaktı. Ne oldu?

Mustafa Üstündağ: Ben 'Abimm'i çekiyordum o dönem.

Ş.S.: Benim de psikolojim bozuktu. Çünkü iki yıl boyunca iki iş karaladık. Hormonlarım falan değişti yani... Ekiple toplantılar... Bir sürü adam, yemekleri her gün ben yaptım!



Takmıyorum diyen yalancıdır



Ama bir hayli de kilo vermişsiniz...

Ş.S.: Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim!



Sizi bazı internet sitelerinde 'komik değil ama kendini komik zannediyor' diye eleştirenler var. Bunları kafanıza takıyor musunuz?

M.Ü.: Takıyoruz tabii.

Ş.S.: Okuyup, takip edip, neden takmayasın! Çünkü sen bu işi yapıyorsun, karşında bir adam yok! Futbolcu futbol oynuyor. Bakmıyor mu maç sonuçlarına... 'Ben eleştirileri kafama takmıyorum' diyen, yalancıdır. Herkes giriyor o sitelere ve herkes sinir krizi geçiriyor, biliyorum. Ben bir mizahçıysam, tiyatro kökenliysem; bu adam tiyatro kökenliyse, bize koyan bunlar. Bu işe gönül verdik. Buraya geldik, ama iyi ama kötü şöhret olduk. Böyle 'Çıkın gidin, Allahsızlar!' falan yazmalarına kızıyorum. Ben 'Kutsal Damacana'yı yazarken, her saniyesini çıktım oynadım. Bunu da kahkahalarla anlatarak yaptım. Yani bu ayaklara gerek yok! Biz mizahçıyız ve bu 'beğenmedim' ayaklarını gayet iyi biliyoruz. Biz Anadolu çocuğuyuz onlardanız, ama şöhret olduk ya; onun için bunları yapıyorlar. O zarar veriyor bize.



Siz sektörde agresif kişilik olarak tanınıyorsunuz değil mi?

Ş.S.: Birçok kişiye de eşcinsel deniyor.... Ben böyle bir yerde olmaktan mutluyum. Agresif desinler ama böyle onur kırıcı şeyler söylemesinler. Deli diyen var, kızmıyorum.



Egosu tatminsiz insanlar var



Mesleğinizle ilgili bir şey söylendiğinde sinirleniyorsunuz galiba...

Ş.S.: Agresif, disiplinsiz, sete gelmez dendiğinde çok sinirleniyorum. İş için zaman zaman tartışma oluyor. Kavga çıkıyor mu? Çıkıyor. Bunda yalan yok!



Niye çıkıyor peki?

Ş.S.: Egoları tatmin olmamış insanlar yüzünden oluyor. Niye 'Şafak Sezer ile Mustafa Üstündağ'ın kavgası' çıkmıyor! Daha önce birlikte oynadığım insanlarda da durum böyle olmadı. Filmde yardımcı rolde gelip de başrole gözünü dikenler oluyor. Biz böyle yerlerden geldik. Beni, "Niye bu kadar güzel oynadın?" diye öldürmeye kalkanlar bile oldu... Olur mu, olur yani! Bu meslekte çok var. Böyle egoları yüksek olan arkadaşlarla önce bir, 'Aslanım bizim geldiğimiz yer başka' diye oturup konuşuyorduk. Baktık hâlâ anlamıyor, o zaman saldırıyorduk.



Daha önceki olaylar da hep bu tür şeylere mi dayanıyordu?

Ş.S.: Çoğu ondan kaynaklanıyor. Çoğunda da adaletsiz bir tavır var yani... Ben setin içerisinde setçilerle de kavga ederim; bir tek oyuncularla değil! Siz de kavga ediyorsunuzdur, ben de kavga ediyorum. Ama siz şikayet edilmiyorsunuz, ben şikayet ediliyorum. Bendeki mevzu bu. Anlamıyorum bunu. Ben b.kumla kavga ediyorum. Kime ne? Şeker hastasıyım. İnişlerimle çıkışlarım çok ani... Bir anda sinirlenebiliyorum. Kavga niye ediliyor? Mesela Galata'da papaz kıyafeti giymişim. Karşıdan altı tane adam gelip, laf ediyor. O zaman ben de laf ediyorum. O...puluk mu yapıyorum? Ne lan bana uyguladığın bu muamele? Etekli bir travesti muamelesi yapıyor. Dayanamıyorum, kavga çıkıyor.



Mustafa Üstündağ'ın en sevdiğiniz özelliği ne?

Ş.S.: Her yeri. Anlatılmaz... Bir de tam bir centilmen, bir beyefendi... Beğenmediğim tek yönü, evlenip bir yuva kursa, iyi olacak.

M.Ü.: Ağabey, durumları sen biliyorsun..



Askerliğim ereteleniyor!



Mustafa Bey, sizin bu filmden sonra askere gitme durumunuz varmış...

M.Ü.: Öyle bir durumum yok! Annem bir tedavi süreci yaşıyor. Her ay kontrollere gidip, geliyoruz. Annemin durumundan dolayı askerliğim erteleniyor, söylemekten dilimde tüy bitti. Artık ben bu durumu anlatmaktan çok sıkıldım. Sürekli bu konu açılıyor. 70 milyon neden 'Mustafa'nın annesi hastaymış vah vah' desin! Herkesin başına gelen bir şey bu. Aileme ben bakıyorum ve tek çocuk olduğum için, askerliğimi erteletiyoruz. Sağlık ve yapılacak hiçbir şey yok!



2009 benim yılım olacak!



'Kolpaçino'nun çekimleri bitti ve 29 Ekim'de vizyona girecek. Bu yoğunluk sizi nasıl etkiledi?

Ş.S.: Yoğunluktan şikayetçi değilim, aksine mutluyum. 2009 benim yılım olacak. 'Kolpaçino'da birbirine kenetlenmiş yedi karakterin hikâyesini anlatıyoruz. Şimdi 'Kutsal Damacana 2', aralıkta da 'Uçak' diye bir film çekeceğim. Hakan Ural'ın da oynadığı filmde uçak Alaska'ya düşecek. Eskimolarla uğraşacağız.



Şu hayatta kaç kere kurt adam olunur ki?



Bu film için teklif kimden geldi?

M.Ü.: Şafak Ağabey'den geldi. Kurt adamdan bahsederken, "Oynarım" demiştim. Çok heyecan verici bir şey. Kaç defa bana hayatım boyunca kurt adam teklifi gelecek de oynayacağım ki? Arkama baktığımda, 'Kurt adamı da oynamıştım...' diyebileceğim. Koşa koşa atladım bu role.



Muro'nun hayranları da ilgi gösterir mi bu filme?

M.Ü.: Umarım. Bilmiyorum ki, ben sadece oynamaya çalışıyorum.



Kısmetse evleniriz



Kurt adamdan bahsedelim mi biraz?

M.Ü.: Filmde Müjdat diye bir karakteri oynuyorum. Normalde servis şoförü Fikret'le beraber ikinci el mallar için koşturuyorlar. Sonrasında bir vesileyle kurt adam haline geliyor. 'Kutsal Damacana 1'deki Fikret'in o şeytanla kurduğu ilişki yaşanmaya başlıyor arada... Maskemi, Sahra isimli arkadaşımız yaptı. İyi bir iş çıkardı makyaj olarak...



Sette neler yaşıyorsunuz?

M.Ü.: Sürekli gülüyoruz.



Oyuncu Roksen Lülü ile birlikteliğiniz sürüyor. Ne zaman evleneceksiniz?

M.Ü.: Bilmiyorum. Allah nasip ederse, evleniriz. İyi gidiyor. O bana sahip çıkıyor, ben de ona sahip çıkıyorum. Niyetimiz var



Hiç para konuşmadım, onun için hep aç kaldım



'Kutsal Damacana' filminin ilkini gülerek mi izlemiştiniz?

M.Ü.: Ben zaten Şafak Ağabey'e zaten çok gülüyorum. Sadece 'Kutsal Damacana' değil, başka filmlerde de onu ayıramam.

Size iyi para verdiler mi peki?

Ş.S.: O parayla ölçülmez bir oyuncu.



Siz de öylesiniz?

Ş.S.: Ben bugüne kadar hiçbir zaman yapımcılarımla oturup, para falan konuşmadım. O yüzden hep aç kaldım. Yeni yeni toparlanıyoruz. Bizim hiç anlamadığımız bir şeydir o... Biz bir şeyi sevelim yeter ki!

M.Ü.: Ben de ürün olarak görmedim yaptığım işi... O yüzden de belki buradayım.

Ş.S.: Bu, kurt adam rolünü Mustafa'ya korkarak teklif ettim. Çünkü o 'Muro' filmi ile yürümüştü. 'Muro'ya 2 milyon 800 bin kişi gelmişti. Bir tesadüf sonucu buluştuk biz. Kendi istedi yani. Ben aslında onunla kanka olup, ilk filmde Ersin'le yaptığımız mantığa geçerdim ama istemedi; "Kurt'u ben oynayacağım" dedi. Biz dedik ki, 20 dakikadan sonra yüzün kayboluyor; kabul etti.



Şafak Bey'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Arkadaş mısınız, görüşür müydünüz?

M.Ü.: Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden tanışıyoruz biz. Ben Şafak Ağabey'i