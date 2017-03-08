"Ben Başbakan'ı çok seviyorum, 'hayır' oyu vereceğim"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak bir vatandaşın "evet" kampanyası yürütenlere yönelik olarak "Ben Başbakan'ı çok seviyorum. 'Hayır' diyeceğim. Başbakan’ı seviyorsanız, başarılı buluyorsanız siz de hayır deyin de yerinde kalsın" dediğini aktardı.

Mehmet Tezkan'ın "Ben Başbakan'ı çok seviyorum" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Fıkra gibi gelecek ama değil..

Olay gerçek.. Bir arkadaşım tanık olmuş..

Cumartesi günü İstinye pazarının girişine karşılıklı iki stant kurulmuş..

Birinde evetçiler var..

Diğerinde hayırcılar..

Pazara gelenlere broşür dağıtıyorlar.. Propaganda yapıyorlar..

Biri neden evet denmesi gerektiğini anlatıyor, öteki neden hayır denmesi gerektiğini..

Hır yok, gürültü, yok, bağırış çağırış yok..

Son derece medeni..

***

Öğle saatlerine doğru, evet standına bir adam yaklaşır.. Görevliler broşür vermek ister..

Adam; ‘İstemem. Kararımı verdim. Ben Başbakan’ı çok seviyorum’ der ve sorar:

‘Siz sevmiyor musunuz?’

Evetçilerin yüzü güler; ‘Tabii biz de çok seviyoruz’ derler..

Adam devam eder; ‘Ulaştırma Bakan’ıyken yaptıkları unutulacak gibi değil. Bölünmüş yollar onun eseri, hızlı tren, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Her ile havaalanı yaptı. THY’yi halkın havayolu yaptı.’

***

Evetçiler adamın konuşmasını başlarıyla onaylarlar..

Hem de evet evet diyerek pekiştirirler..

Adam devam eder; ‘Başbakan olarak da başarılı işlere imza atıyor. Haksız mıyım?’

Evetçiler ‘haklısın’ diyerek bir kez daha onaylar; ‘Gece gündüz çalışıyor, başarılı performans sergiledi’.

***

Adam son noktayı koyar; ‘İşte bu nedenle hayır diyeceğim. Başbakan’ı seviyorsanız, başarılı buluyorsanız siz de hayır deyin de yerinde kalsın..’

Evetçiler donup kalır..

Adam yürüyüp gider..