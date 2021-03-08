"Ben askerim bana kimse karışamaz" diyen kişi yoklama kaçağı çıktı

Antalya'da "Ben askerim bana askerden başka kimse karışamaz" diyen kişinin yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine Salkımevler Mahallesi ırmak kenarına giden polis ekipleri, ırmak kenarında piknik yapan 3 kişiyi gerekli uyarıları yaptıktan sonra haklarında sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri ve maske takmamaları nedeniyle işlem yaptı.

Irmak kenarında piknik yaptıkları belirlenen 3 kişiden H.K. kimliğini ibraz ederken, üzerlerinde kimlik bulunmayan H.B. ve M.B. olay yerine çağrılan ekip tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

"Bana sadece asker kimlik sorabilir"

Eşiyle birlikte yasağı ihlal ederek yürüyüşe çıkan bir vatandaş ise bu sırada yoldan geçenleri çektiğini söyleyen kişiye tepki gösterdi. Polislerin kimlik sorduğu kişi "Ben askerim. Siz bana karışamazsınız. Bana sadece asker kimlik sorabilir. Kimliğimi göstermek zorunda değilim" dedi.

Polislerin bölgenin polis bölgesi olduğunu, kendilerinin de kim olursa olsun kimlik sormaya ve işlem yapmaya yetkili olduğunu söylemesi üzerine kimliğini ibraz eden ve adının S.K. olduğu belirlenen kişinin GBT sorgulamasında yoklama kaçağı olduğu belirlendi.