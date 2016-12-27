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Spor

"Ben Arfa Fenerbahçe'yi ciddi şampiyon adayı yapar"

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in tembel olduğunu söyledi

27 Aralık 2016 15:04

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'yle ismi anılan Hatem Ben Arfa transferinin gerçekleşmesi durumunda, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için en ciddi aday olacağını dile getirdi.

Mehmet Demirkol NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin başında Advocaat değil de Pereira olsaydı, Ben Arfa'yı transfer ediyor olsalardı derdim ki; Delirdiniz mi? Mümkün değil olmaz. 2. gün kavga çıkar. Olay çıkar. Ya oyuncu problem yaratır, saha içinde istenenleri yapmaz, böyle bir sorunu var. Çok yetenekli; ancak çok ciddi bir disiplin sorunu var. Van Persie ile hoca arasında olan şeyin çok daha büyüyüğü olurdu. Pereira çok alttan alır, onu yıldız yapar, bu kez diğerleriyle sorun yaşardı. 

Ben Arfa çıktığı günden itibaren Fransızların her sene çıkardıkları yeni Zidane'lar vardır ya, yeni Zidane'lardan bir taneydi. Çok yetenekli bir oyuncu. Şutu var. Radar gibi, her yeri görüyor. Futboluna söyleyecek hiçbir kötülük yok. Pasını ve şutunu atar. Fizik olarak iyi. Ama saha içi ve saha dışı çok disiplinsiz.

Bütün bu portreyi çizdikten sonra diyorum ki; Advocaat tedrisatıyla bu adamı Fenerbahçe kullanabilirse, bu adam Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi ciddi şampiyonluk adayı yapar. Zaten aday da, rakiplerin önüne geçirir. Ama olmazsa olan şeyin içine bomba koymuş olursunuz. Çok riskli bir karar. Riskli karar olmazsa Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye alamazsın."

"Babel'in sorunu tembellik, disiplinsizlik"

 

Demirkol, Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan transfer ettiği Ryan Babel içinse, "Bence olmaz. Yalınabilir miyim, yanılabilirim. Bir sürü şeyde yanılıyoruz zaten. Yüzde 60-70 Babel olmaz. Çünkü tembelliğini aşması lazım. İnsanın odaklanması olabilir; ama tembelliği aşmak o çok zor bir şey. Babel'le ilgili o.

Bu da çok olacak gibi durmuyor ama bu adamın tembellik sorunu yok. Bu adamın, disiplinsizlik sorunu var.  Disiplinsizlikten de kasıt gece çıkıp dağıtmak değil, saha içindeki disiplinsizlikten bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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