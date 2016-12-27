Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, bordo-mavililer için "Böyle zavallı, böyle dirençsiz, böyle amatör bir Trabzonspor'u ben 1967'lerden beri görmedim." ifadelerini kullandı.

Spor yazarları, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için görüşleri şöyle:

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin en rahat maçıydı

Fenerbahçe için rakipleri kazandığından dolayı bu maç çok önemliydi. Şimdi dönüşte kendi sahasında oynayacak. Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmana çıkacak. Ardından 5 puan gerisinde olduğu Başakşehir ile sahasında final maçına çıkacak. Bunların hesabını yapabilmeleri için kazanması gerekirdi. Bu anlamda Trabzon'da psikolojik şartlar kötü ama iyi bir rakip yoktu. Trabzonspor fizik, taktik ve bireysel olarak kötü, sadece forması, CV'si olan bir takım olmuş.

Erman Toroğlu: Ersun Yanal'ın kafası başka yerlerde

Dakikalar 27'yi gösteriyor...

Maçın kırılma anı, en çok tartışılan pozisyonu gelişiyor...

Fenerbahçe hücum ediyor, Josef de Souza kafayı vuruyor, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan topu çizgi üzerinden koluyla çıkarıyor. Pozisyon devam ettiğinde Souza ikinci kez vuruyor ve gol oluyor. Hakem golü iptal ediyor, Yusuf'a kırmızı kart veriyor, F.Bahçe'ye penaltı attırıyor.

Arkadaşlar bakın!

Futboldaki en büyük ceza goldür.

Golden büyük ceza yoktur. Sen önce golü verirsin! Sonra sarı mı kullanırsın, kırmızı mı kullanırsın o ayrı bir konu. Bunun için dünya futbolunda enteresan cümleler var;

"Kırmızı kart verirsin, penaltı attırırsın", "Golü verirsin, sarı kart verirsin" diye… Şimdi ben size soruyorum...

28. dakikada pozisyona kırmızı kart verdin yani rakibi eksilttin, üzerine bir de penaltı verdin..

Böyle zavallı, böyle dirençsiz, böyle amatör bir Trabzonspor'u ben 1967'lerden beri görmedim.

Verdiğim tarihe dikkat edin!

Sabır, sabır diyorlar ama şu bir gerçek; sabırla bu iş olmaz.

Trabzonspor'da Ersun Yanal da olmaz. Onun kafası başka yerlerde, o kendini kurtarmaya bakıyor.

Yorumculuk yapsın daha iyi..



Ahmet Çakar: Acemi hakem

Trabzonspor için çok üzülüyorum. Eğer ismi Trabzonspor olmasa, bordo-mavili formaları da giymeseler Türkiye'nin kalitesiz ve organizasyon yönünden Süper Lig'deki en kötü takımı diyeceğim.

Maça bakıyoruz, Fenerbahçe'de bazı oyuncular eksik, stat tıklım tıklım dolu, üstelik Avni Aker'deki son maç.. .

Gelelim Ali Palabıyık'a: İyi hakem, hoş hakem, üstelik soğukkanlı ama penaltıda büyük hata yaptı. Kaliteli hakem, gözünün önünde olan penaltıda bir saniye bekler. Yusuf Erdoğan'ın kolundan dönen top saniyeden de kısa sürede tamamlanıp gol oluyor. Hakem olarak burada bekleyeceksin, golden büyük avantaj olmadığı için de golü vereceksin.

Kural hatası değil ama ciddi bir hakemlik acemiliği!

Rüştü Reçber: Fener Lens'le iyi görüyor

Liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe’nin hedefinin içinde olmak için tek düşüncesi kazanmaktı...

Trabzonspor ise kötü giden sezonda ‘onur mücadelesi ve karakter maçı’ olarak düşünüyordu karşılaşmayı...

Nitekim Trabzonspor bu düşündüklerini 27. dakikaya kadar futboluyla yaptı. Baskılı oynadı, Fenerbahçe’nin topu rakibe vererek etkili olduğu kontratakların önlemini de aldı. Ama her şeyi değiştiren penaltı, kırmızı kart ve gol oldu.

O dakikadan sonra da her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi oldu.