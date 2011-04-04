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Yaşam

BEN AFFLECK TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

04 Nisan 2011 13:51

-BEN AFFLECK TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - ABD'li oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck Türkiye'ye geldi.  THY'nin tarifeli uçağıyla New York'tan İstanbul'a gelen Ben Affleck, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gazetecilerin Türkiye'ye neden geldiğine ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı. 1998 yılında Good Will Hunting filmiyle Matt Damon ile birlikte En İyi Senaryo Akademi Ödülü alan Ben Affleck, kendisi gibi oyuncu Jenfer Garner ile evli.  Ben Affleck, yakında vizyona girecek ''Hırsızlar Şehri'' isimli filmin de yönetmenliğini yaptı.

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