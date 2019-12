-BEN AFFLECK KEBABA HAYRAN KALDI İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - ABD'li oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck, iki günlük İstanbul gezisinde döner ve kebabına hayran kaldı. New York'tan, 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul'a gelen Ben Affleck, tarihi Kapalıçarşı'yı gezerek bol bol fotoğraf çekti. İstanbul gezisi kapsamında öğle yemeğini Pedaliza Restoran'da yiyen Affleck, et döner ve kebaba hayran kaldığını ifade etti. Restoranda yaklaşık bir saat geçiren Affleck, daha sonra Türk halısı almak için tekrar Kapalıçarşı'ya gitti. Affleck, bir halı mağazasından 150 bin avro değerinde 3 Türk, 3 de İran halısı satın aldı. Türkiye'ye gelmeden önce nasıl pazarlık yapılacağı konusunda bilgi edindiği öğrenilen Affleck'in, halıları piyasa değerinin çok altında aldığı kaydedildi. Affleck ile yemek yiyen ve halı satan Hakan Evin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ben Affleck Kapalıçarşı'ya gelmeden önce kendisini aradıklarını belirterek, Affleck'i Kapalıçarşı'nın kapısında karşıladığını söyledi. İki saat boyunca Kapalıçarşı'yı gezdiklerini ifade eden Evin, burada Affleck'in bol bol fotoğraf çektiğini kaydetti. Affleck'e Kapılıçarşı ile ilgili bilgi vermesinin ardından öğle yemeğine çıktıklarını anlatan Evin, şöyle devam etti: ''Öğle yemeği için Pedaliza Restoran'a gittik. Burada Affleck, et döner, kebap ve dolma yedi. Döner ve kebabı çok beğenen Affleck, adeta hayran kaldığını söyledi. Öğle yemeğinin ardından Kapalıçarşı'daki dükkanıma geldik. Burada elma çayı içtik ve çarşı esnafından Yasemin ablanın yaptığı künefeyi yedik. Türk ve İran halılarını çok beğendiğini ve almak istediğini söyleyince, elimdeki ender bulunan halıları gösterdim. 40 yıllık 12 metrekarelik Hereke halısı, 6 metrekarelik Uşak halısı ve yeni Kayseri halısı ile İran halılarından 100 yıllık ve 14 metrekarelik Melayir halısı, 60 yıllık ve 1,5 metrekarelik Kum halı, 100 yıllık ve 6 metrekarelik Şiraz halısı aldı. Affleck'in beğendiği halıların eşi dahi yok. Bu 6 halının piyasa değeri 150 bin avro. Kendisine çok iyi bir fiyat söylememize rağmen bizimle iyi bir pazarlık yaptı ve piyasa değerinin çok altında bir fiyata satın aldı.'' Affleck'in, yeni ev dekorasyonu yaptığı için bu halıları aldığını söylediğini belirten Evin, ''Burada halıların fotoğrafını çekti ve mail ile eşine gönderdi. Sonra eşiyle konuştu. Sanırım halılar konusunda fikrini aldı. Eşini mi dinledi, yoksa kendi seçimini mi yaptı bilmiyorum. Aldığı halıların parasını kredi kartıyla ödedi'' diye konuştu.