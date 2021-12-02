Ben Affleck, Jennifer Lopez'le yeniden başlayan ilişkileri hakkında konuştu: Gerçekten güzel bir hikâye

Oyuncu Ben Affleck, şarkıcı Jennifer Lopez ile yeniden başlayan ilişkilerinin “güzel bir hikâye” olduğunu söyledi.

WSJ. dergisine konuşan Ben Affleck, Jennifer Lopez’le yıllar sonra yeniden başlayan ilişkileriyle ilgili “Benim için gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hayatım şu an olmak istediğim insanı değil, gerçekten olduğum insanı yansıtıyor” dedi.

Çiftin nasıl yeniden bir araya geldiğiyle ilgili detay vermeyen Ben Affleck, ilişkinin “sağlıklı” bir şekilde başladığını ekledi.

Affleck “Hayatımda hep ikinci şansları kullanabildiğim için şanslıyım. Bazı insanların ilk şansı bile olmadığını biliyorum. Kariyerimde de insan olarak da ikinci şanslarım odlu” dedi.