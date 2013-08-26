Ben Affleck istenmeyen kahraman

Warer Bros., Batman ve Superman'i ilk kez beyazperdede birleştirmeye karar vermiş, henüz ismi belli olmayan ve 2015 yılında gösterime girmesi beklenen filmde Batman rolünü Ben Affleck'in oynayacağını açıklamıştı.

Fakat bu seçim, çizgiroman ve sinema takipçileri tarafında iyi karşılanmadı. Warner Bros. stüdyolarının Ben Affleck’i yeni Batman olarak açıklamasının ardından eleştirilerin ardı arkası kesilmedi; stüdyonun verdiği karardan vazgeçmesi için internette kampanya başlatıldı. Affleck istenmeyen kahraman olarak ilan edildi.

Change.org sitesi üzerinden başlatılan kampanyada, Warner Bros’.un Ben Affleck kararından vazgeçmesi isteniyor. Gerekçe olarak ise Affleck’in yetersiz oyunculuk kabiliyeti ve daha önce canlandırdığı bir başka süper kahraman 'Daredevil' filmindeki başarısızlığı öne sürülüyor. Kampanya 3 gün içinde 52 binden fazla imza topladı.

Başkan'a kadar çıktılar

Ben Affleck kararına sinirlenen bir başka kişi ise Beyaz Saray’a dilekçe yazdı. Tepkili hayran Obama yönetiminden 200 yıl boyunca Ben Affleck’in Batman ya da herhangi bir süper kahramanı canlandırmasını ‘yasa dışı’ ilan etmesini istedi. Dilekçe, kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Hayranların yüzde 70'i karşı

Indiewire sitesinin uyguladığı ankete göre, filmi bekleyen hayranların yüzde 70’i Ben Affleck seçimine karşı. Twitter’da da alay konusu olan seçim için “Ben Affleck’li Batman’de, Batman’in ailesi kendini öldürüyor” gibi yorumların yanı sıra Matt Damon’ın 'Joker', Jennifer Lopez’in ise 'Catwoman' olması yönünde esprili tavsiyeler verildi.

Bu ve benzeri eleştirel çalışmaların sayısı internette hızla artıyor, hayranlar Christian Bale'den sonra Ben Affleck'in, rolün hakkını veremeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan 'Avengers' filminin yönetmeni Joss Whedon, Affleck’in başarılı olacağını belirtti.

Çizgi roman dünyasında olduğu kadar beyazperdenin de vazgeçilmez karakterleri arasında yer alan Superman ve Batman, 2015 yılında aynı filmde sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin yapımcısı Zack Snyder, yeni filmde iki süper kahramanın birbirleriyle karşı karşıya geleceklerini kaydetti.