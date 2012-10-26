Ben Affleck: İstanbul'da Farsça bilen oyuncu yok

Ünlü oyuncu Ben Affleck, geçen aylarda yönettiği ve rol aldığı 'Argo' filminin çekimleri için İstanbul'a gelmişti. Ancak çıktığı bir şov programında Türkiye'ye boşu boşuna geldiğini ifade etti.

Filminin tanıtımı için Jimmy Fallon Show'a çıkan Affleck, filmi nerede çekitiği sorusuna, "Filmin tamamı Ortadoğu'nun en karanlık yerinde Tahran'da geçiyor.Tabii biz oraya gidemediğimiz için Türkiye'ye gittik. Ama İstanbul'da Farsça bilen oyuncular bulamadık. Boşu boşuna gittik. Filmin geri kalanını Los Angles'ta stüdyolarda çektik ve birçok Farsça bilen oyuncu bulduk" şeklinde cevap verdi.