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Ben Affleck: İstanbul'da Farsça bilen oyuncu yok

'Argo' filminin çekimleri için İstanbul'a gelen Ben Affleck, Türkiye'de Farsça bilen oyuncu bulamadı

26 Ekim 2012 01:44

Ünlü oyuncu Ben Affleck, geçen aylarda yönettiği ve rol aldığı 'Argo' filminin çekimleri için İstanbul'a gelmişti. Ancak çıktığı bir şov programında Türkiye'ye boşu boşuna geldiğini ifade etti.

Filminin tanıtımı için Jimmy Fallon Show'a çıkan Affleck, filmi nerede çekitiği sorusuna, "Filmin tamamı Ortadoğu'nun en karanlık yerinde Tahran'da geçiyor.Tabii biz oraya gidemediğimiz için Türkiye'ye gittik. Ama İstanbul'da Farsça bilen oyuncular bulamadık. Boşu boşuna gittik. Filmin geri kalanını Los Angles'ta stüdyolarda çektik ve birçok Farsça bilen oyuncu bulduk" şeklinde cevap verdi.
 

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