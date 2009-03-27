T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Ben adamın alnını karışlarım'

Seda Sayan, babasını ekrana çıkarmamak karşılığında kendisinden 50 bin dolar istediğini iddia eden Aysun Kayacı'ya sert tepki gösterdi

27 Mart 2009 02:00

Aysun Kayacı'nın, babasını ekrana çıkarmamak karşılığında Seda Sayan'ın 50 bin dolar istediğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Dün sabah programının canlı yayınında konuşan Sayan, iddiayı yalanladı.

Sayan, şunları söyledi:
"Bu habere kargalar bile güler. Bir kişi çıksın desin ki ben Seda'ya para verdim. Ben o adamın alnını karışlarım. Bu büyük bir suçlama. Ben Aysun'u yıllar önce gördüm. Babası gelip bu programda kötü bir şey söylemedi. Ama o ortalığı ayağa kaldırdı. Sen balıkçı babanı, sabah programlarını, bu programa katılanları, dağdaki çobanı beğenmiyorsun. O zaman sen bu ülkede yaşamıyorsun. Söylediklerini ispatlayamazsan Amerika'ya zaten gitmek zorunda kalacaksın. Ben çete lideri miyim. Bir baba yiğit çıksın bakalım...

Bunu nasıl kanıtlayacaksın. Yasal süreç başladı. Benim hayatım abuk sabuk iddialar yüzünden mahkeme kolidorlarında geçiyor. Üşenmeden de gidiyorum. Çünkü onlardan tazminatları alıp Mehmetçik Vakfı'na gönderiyorum. Ben veren elim... Benim vicdanım rahat. Bizim kursağımızdan haram para geçmez. Aysun'un akıl hocaları kimse onu nasıl kurtaracaklar bilmiyorum. Türkiye'nin en güvenilir ismine böyle iftira etmek kolay mı. Ben böyle kuru gürültüye pabuç bırakmam. Herkes haddini bilecek. Ben buralara kolay gelmedim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24