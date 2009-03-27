'Ben adamın alnını karışlarım'

Aysun Kayacı'nın, babasını ekrana çıkarmamak karşılığında Seda Sayan'ın 50 bin dolar istediğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Dün sabah programının canlı yayınında konuşan Sayan, iddiayı yalanladı.



Sayan, şunları söyledi:

"Bu habere kargalar bile güler. Bir kişi çıksın desin ki ben Seda'ya para verdim. Ben o adamın alnını karışlarım. Bu büyük bir suçlama. Ben Aysun'u yıllar önce gördüm. Babası gelip bu programda kötü bir şey söylemedi. Ama o ortalığı ayağa kaldırdı. Sen balıkçı babanı, sabah programlarını, bu programa katılanları, dağdaki çobanı beğenmiyorsun. O zaman sen bu ülkede yaşamıyorsun. Söylediklerini ispatlayamazsan Amerika'ya zaten gitmek zorunda kalacaksın. Ben çete lideri miyim. Bir baba yiğit çıksın bakalım...



Bunu nasıl kanıtlayacaksın. Yasal süreç başladı. Benim hayatım abuk sabuk iddialar yüzünden mahkeme kolidorlarında geçiyor. Üşenmeden de gidiyorum. Çünkü onlardan tazminatları alıp Mehmetçik Vakfı'na gönderiyorum. Ben veren elim... Benim vicdanım rahat. Bizim kursağımızdan haram para geçmez. Aysun'un akıl hocaları kimse onu nasıl kurtaracaklar bilmiyorum. Türkiye'nin en güvenilir ismine böyle iftira etmek kolay mı. Ben böyle kuru gürültüye pabuç bırakmam. Herkes haddini bilecek. Ben buralara kolay gelmedim."