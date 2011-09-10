'Ben 70 yaşındayım gençler yaşasın!'

T24 - Burdur’da 2 yıldır böbrek nakli bekleyen Şeref Özceylan, trafik kazası sonrası hayatını kaybeden yeğeninin organlarının gençlere verilmesini isteyerek hakkından feragat etti.







Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Burdur’un Askeriye köyü yakınlarında motosikletle geçirdiği kaza sonucu Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Himmet Ahmet Özceylan (16)’ın salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Özceylan’ın babası Mehmet Özceylan, oğlunun organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen ekip 4.5 saat süren ameliyat sonucu Özceylan’ın organlarını aldı. Karaciğer ve iki böbrek nakil yapılmak üzere Antalya’ya götürüldü.

Öncelik amcada



Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ’Şartlı Bağış Sistemi’ nedeniyle organ naklinde önceliğin organ nakli bekleyen amca Şeref Özceylan’a verilmesi gerekiyordu. Ancak 2 yıldır diyalize bağlı yaşayan Şeref Özceylan, yeğeninin organlarının gençlere verilmesini istedi.



Şeref Özceylan, “Diyalize girmek çok zor. 70 yaşına geldim. 5-10 yaşında, üniversite öğrencileri organ bekliyorken, 70 yaşından sonra bize böbrek gerekmiyor. Yaşadığımız kadar yaşamışız. Gençlerin daha öncelikli olması gerekiyor” dedi. Mehmet Özceylan ise evladını küçük yaşta kaybettiğini belirterek, “Organlarından 3-5 fidanı yeşertebilirsek bize ne mutlu” diye konuştu.

