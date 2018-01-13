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BEM BİR SEN 7 Nolu Şube İhlas Armutlu'da gazetecileri ağırladı

İSTANBUL,(DHA)- BEM BİR SEN 7 nolu şube her yıl düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi

13 Ocak 2018 20:30

İSTANBUL,(DHA)- BEM BİR SEN 7 nolu şube her yıl düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Sendika, Yalova Armutlu İhlas tatil köyünde gazetecileri misafir etti. 

BEM BİR SEN 7 Nolu Şube’ nin geleneksel olarak her yıl tertip ettiği programlarına bu yıl İhlas Armutlu ev sahipliği yaptı. 3 bölgeden yaklaşık 20 gazeteciyi mesleki yorgunluğunu gidermek ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutlamak için bir organizasyon gerçekleştirdi. Etkinliğe BEM BİR SEN 7 Nolu Şube Başkanı Niyazi Karakoç, sendika yönetimi ve gazeteciler katıldı. Slayt gösterisiyle başlayan programda Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş de unutulmadı. 

BEM BİR SEN 7 Nolu Şube Başkanı Niyazi Karakoç gazetecilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. 

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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