Beluconi'nin nü tabloları sansasyon yarattı

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eşi Veronica Lario ve ülkenin eski televizyon yıldızı olan Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna'nın ‘nü' tabloları ülkede sansasyon yarattı.



Kuzeybatı İtalya’da bulunan Liguria Bölgesi'ndeki Savona kentinde yapılan sanat sergisine, Palermolu mimar ve ressam Filippo Panseca'nın eserleri damgasını vurdu. İtalya Sosyalist Partisi'nin logosunu da tasarlayarak ülke genelinde hatırı sayılır üne sahip olan Panseca'nın sergide yer alan iki tablosu da Berlusconi’leri yakından ilgilendiriyor.



Tablolardan birinde çıplak melek görünümündeki Başbakan Silvio Berlusconi, kanatlarını, yine çıplak halde oturan bakan Mara Carfagnaya açmış halde görüntüleniyor. Sanatçı ikinci tablosunda ise, Berlusconi’nin eşi Veronica Lario'yu yine çıplak olarak çok iri göğüslere sahip melek olarak resmediyor. Tablolardaki vücutları, internetten gördüğü çeşitli resimlerden esinlenerek yaptığını belirten Panseca, resimlerin ‘skandal' olarak değerlendirilmesine anlam verenediğini bildirirken “Berlusconi'ye hediye olarak yaptım” dedi.



Berlusconi'nin Mara Carfagna ile birlikte olduğu dedikoduları, başbakanın son kabinesinde Carfagna'ya bakanlık vermesiyle tırmanmıştı. Bu sergiyle söylentiler yaniden alevlendi.







