Beltaş işçileri CHP binasını işgal etti

Beltaş İşçileri, sendikal haklarının gasp edildiği iddiasıyla CHP İlçe Başkanlı'nda işgal eylemi gerçekleştiriyor.

Sendikal hakları için mücadele eden Beltaş işçileri, üst üste uğradıkları polis ve zabıta saldırılarının ardından bugün CHP Beşiktaş İlçe binasını işgal etti.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediyesi önünde kurdukları çadırda protestolarını sürdüren Beltaş işçilerine, zabıta ve polis ekipleri müdahalede bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda zabıta, çadırlara ve tüm eşyalara el koydu. İşçiler, saldırıyı protesto etmek için oturma eylemine başlamıştı.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle; " Düne kadar Beşiktaş Belediyesi'nin önünde eylem yapan, bugün de CHP Beşiktaş İlçe Merkezi'ni işgal eden ve kendilerinin DİSK Genel İş Sendikası üyesi olduklarını iddia eden kişilerle ilgili Beşiktaş Belediyesi'nin açıklamasıdır:

Sendikal haklarının gasp edildiğini ileri sürerek, yasal çerçevenin tamamı ile dışında eylemlerini sürdüren bu kişilerin, işyerimizde örgütlü bulunan DİSK Genel İş Sendikası ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Sendika üyelikleri olmadığı ölçüde herhangi bir haklarının gaspı da söz konusu değildir. Bu konu ile ilgili olarak DİSK Genel İş Sendikası eliyle belediyemize yapılmış herhangi bir talep-istek başvurusu yoktur. Bu eylemlerin başladığı dönemde, 3 Ekim 2013 tarihinde DİSK Genel İş Sendikası'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıda aynen şöyle denilmiştir: 'Beşiktaş Belediyesi'nde yan iştirak olarak faaliyet gösteren Beltaş AŞ'de örgütlü bulunmaktayız. Bugün itibariyle Beltaş AŞ'de işten atılmış herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır. Beltaş AŞ ile sendikamız arasında devam etmekte olan yargı süreci henüz bitmemiştir dolayısıyla bugünkü eylem ve basın açıklamasıyla ilgili Disk/Genel-İş sendikamızın hiçbir ilgimiz yoktur.

Sendika eliyle bir talep almadığımız gibi, eylem yapan kişiler de halihazırda çalıştıkları kuruma ve belediyeye herhangi bir -yazılı veya sözlü- talep iletmemiştir.

Bugün itibariyle, Beltaş'ta görev yapan çalışanların herhangi bir alacakları bulunmamaktadır. Beşiktaş Belediyesi olarak Beltaş çalışanlarının yasal haklarının korunması konusunda her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Çalışanların sendikal haklarına da sonuna kadar saygılıyız. Kamuoyuna duyurulur.