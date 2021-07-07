Belotti'yi Roma'ya gönderecek olan Torino'da hedef Sörloth

İki sezon evvel Trabzonspor formasıyla 33 gol, 11 asistlik performansıyla kariyer zirvesi yaşayan ve 20 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth için Serie A takımlarından Torino'nun devreye girdiği öğrenildi.

Yıldız ismi Andrea Belotti'yi, Roma'ya satmaya hazırlanan Torino'nun diğer forvetleri Antonio Sanabria 8, Simeona Zaza da 7 gol kaydetmişti.



Kadrosunu iyi bir golcüyle güçlendirmeyi planlayan Torino'nun, Sörloth için Trabzonspor gibi Leipzig'in kararını beklediği ifade edildi.