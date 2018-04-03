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Spor

Belogorie Belgorod - Ziraat Bankası: 3-0

HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan) SALON:  Sports Palace Cosmos BELOGORIE BELGOROD: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov)  ZİRAAT BANKASI: Ulaş, Kurek, Emre, Kona

03 Nisan 2018 23:55

HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
SALON:  Sports Palace Cosmos
BELOGORIE BELGOROD: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov) 
ZİRAAT BANKASI: Ulaş, Kurek, Emre, Konarski, Antonov, Koray, Volkan (L) (Vefa, Enes, Cacic)
SETLER: 25-13, 25-15, 25-14
SÜRE: 68 dakika (21\',25\',22\')

Ülkemizi 2018 Erkekler CEV Kupası\'nda temsil eden Ziraat Bankası, final ilk maçında deplasmanda Rusya\'nın Belogorie Belgorod takımına 25-13, 25-15 ve 25-14\'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Bu müsabakanın rövanşı ise; 10 Nisan salı günü, saat 19.00\'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

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