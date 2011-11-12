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Yaşam

Belma Akçura kitaplarını imzalıyor

Gazeteci-yazar Belma Akçura, TÜYAP Kitap Fuarı'nda bugün okurlarıyla buluşacak, büyük ilgi gören araştırmalarına dayanan kitaplarını imzalayacak.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Gazeteci-yazar Belma Akçura, TÜYAP Kitap Fuarı'nda bugün okurlarıyla buluşacak, büyük ilgi gören araştırmalarına dayanan kitaplarını imzalayacak.


"Derin Devlet Oldu Devlet" kitabı büyük ilgi gören Milliyet gazetesi muhabiri Belma Akçura, daha sonra tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve eski MİT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ile bir askerin anlatımlarına dayanarak "Teşkilatın Adamları" adlı kitabını yayımladı. Belma Akçura'nın yayımlanan kitapları arasında "Devletin Kürt Filmi - 1915-2011 Kürt Raporları" da bulunuyor.


Akçura, okurlarıyla, bugün 13:00-15:00 saatleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda 3. Salon'daki 102 / A standında buluşacak ve çok sayıda baskı yapan kitaplarını imzalayacak.



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