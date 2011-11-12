Belma Akçura kitaplarını imzalıyor

T24 -

"Derin Devlet Oldu Devlet" kitabı büyük ilgi gören Milliyet gazetesi muhabiri Belma Akçura, daha sonra tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve eski MİT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ile bir askerin anlatımlarına dayanarak "Teşkilatın Adamları" adlı kitabını yayımladı. Belma Akçura'nın yayımlanan kitapları arasında "Devletin Kürt Filmi - 1915-2011 Kürt Raporları" da bulunuyor.Akçura, okurlarıyla, bugün 13:00-15:00 saatleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda 3. Salon'daki 102 / A standında buluşacak ve çok sayıda baskı yapan kitaplarını imzalayacak.