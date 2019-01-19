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Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 89

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Mustafa Akıllıoğlu (x), Serhat Dülker (x)

19 Ocak 2019 21:52

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Mustafa Akıllıoğlu (x), Serhat Dülker (x).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 25, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 2, Ivankovic (xx) 10, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 14, İbabwe (xxx) 18
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (xxx) 22, Burcu (xx) 2, Melis (xx) 3, Gonca (xx), Petronyte (xxx) 19, Anderson (xx) 9, Cado (xxxx) 26, Walker (xx) 8
1\'İNCİ PERİYOT: 14 –17
DEVRE: 35 - 47
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15’inci haftasında evinde Mersin Büyükşehir Belediye’yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol sahadan 89-74’lük mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediye Cado oldu. 

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