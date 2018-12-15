Bellona Kayseri Basketbol - Kırçiçeği Bodrum: 81-56

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Uygar Kurt (xx), Mustafa Candemir Tabak (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Derya (x), Meryem (xxx) 9, Ezgi (xx) 8, Aysun (xx), Milkjovic (xx) 8, Anderson (xxxx) 21, Ivankovic (xxxx) 18, Fatma (x), Gizem (xx) 2, Gamze (xxx) 11, Melike Tuğba (xx) 4

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Ece Deniz (x), Beril (xx) 13, Deniz (x), Zivadinovic (xxx) 15, Aycan Birgül (x), Begüm (x), Kırılenko (xx) 6, Fatma (x) 3, Kübra (x) 2, Danielle (xxx) 17,

1\'İNCİ PERİYOT: 29 - 14

DEVRE: 50 - 23

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67 - 37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol sahasında Kırçiçeği Bodrum\'u 81-56 mağlup etti.

Müsabakaya seri sayılarla başlayan Bellona Kayseri basketbol ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 29-14. İkinci periyotta iyi oyununu devam ettiren ev sahibi ekip devreyi 27 sayıla önde tamamladı: 50-23. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha çok genç isimlere yer veren Kayseri ekibinde bu periyotta farkı arttırarak final periyoduna 67-37\'lik skorla 30 sayı önde girdi. Son periyottta da rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen ev sahibi ekip Kırçiçeği Bodrum\'u 25 sayı farkla mağlup etti: 81-56 mağlup etti.

MELİKE TUĞBA HASTANEYE KALDIRILDI

Bellona Kayseri Basketbol\'un deneyimli basketbolcusu Melike Tuğba Oral ikinci periyodun 7\'nci dakikasında sağ dizinden sakatlandı. İkili mücadele sonucunda yerde kalan Melike Tuğba sedye ile saha kenarına alınırken sonrasında hastaneye kaldırıldı. Sedyede gözyaşlarını tutamayan tecrübeli oyuncunun iç doku zedelenmesi şüphesi ile ortopedi servisine kaldırıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)